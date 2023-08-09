Умерла актриса Вера Васильева

Театр Сатиры сообщил, что умерла народная артистка СССР Вера Васильева. Ей было 97 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вера Васильева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Вера Васильева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей»,— говорится на сайте театра.

Вера Васильева родилась в Москве 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Дебютировала в кино в 1945 году, снявшись в эпизодической роли в картине «Близнецы». Свою первую большую роль исполнила в фильме Ивана Пырьева «Сказание о земле Сибирской» (1947). Ее фильмография насчитывает более 40 картин, в числе других известных фильмов в ее участием — «Чук и Гек» (1953), «Свадьба с приданым» (1953), «Звезда экрана» (1974), «Как важно быть серьезным» (1976).

С 27 марта 1948 года работала в Театре Сатиры, там сыграла более 60 ролей. В частности, Вера Васильева исполняла роли в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Воительница». Состояла в Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Лаура Кеффер