«Балтика» обыграла «Ахмат» в матче Кубка России

«Балтика» со счетом 2:0 обыграла «Ахмат» в матче второго тура группового этапа пути Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном 10 августа.

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов забросил мяч в свои ворота (44). Гол забил нападающий Дмитрий Барков (62). «Ахмат» и «Балтика» встречались впервые с 2007 года.

«Балтика» с 6 очками возглавляет турнирную таблицу группы C. На втором месте — петербургский «Зенит» (6 очков), он уступает лидерство по дополнительным показателям. Далее идут «Крылья Советов» (0) и «Ахмат» (0).

В следующем туре группового этапа «Балтика» 30 августа примет «Зенита». «Ахмат» в тот же день на своем поле сыграет с «Крыльями Советов».

Лаура Кеффер