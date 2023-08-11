Лучшие автомобильные фото начала августа

Возможно, это совпадение, но в это же время был презентован выполненный в единственном экземпляре Lamborghini Huracan Sterrato в эксклюзивном исполнении Opera Unica, особенностью которого стал декор кузова и салона, выполненный в сочетании нескольких оттенков синего цвета. Спорткар вдохновлен морскими пейзажами и насыщенными красками острова Сардиния

Фото: Lamborghini