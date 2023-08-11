Лучшие автомобильные фото начала августа

Фестиваль «Garage Fest Игора Драйв» в Санкт-Петербурге, тестовые испытания MINI Countryman в Шотландии, открытие новой зоны в тематическом парке Еuropapark, посвященной Николе Тесле, и другие события этой недели — в фотогалерее «Автопилота».
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Фестиваль «Garage Fest Игора Драйв» в Санкт-Петербурге, тестовые испытания MINI Countryman в Шотландии, открытие новой зоны в тематическом парке Еuropapark, посвященной Николе Тесле, и другие события этой недели — в фотогалерее «Автопилота».
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