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Коммерсантъ FM
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Лучшие автомобильные фото начала августа

Яркие кадры и события 1–11 августа

Фестиваль «Garage Fest Игора Драйв» в Санкт-Петербурге, тестовые испытания MINI Countryman в Шотландии, открытие новой зоны в тематическом парке Еuropapark, посвященной Николе Тесле, и другие события этой недели — в фотогалерее «Автопилота».

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На кольцевой трассе автодрома «Игора Драйв» прошел четырехчасовой марафон Russian Endurance Challenge 2023, в котором приняли участие 27 экипажей в шести классах

На кольцевой трассе автодрома «Игора Драйв» прошел четырехчасовой марафон Russian Endurance Challenge 2023, в котором приняли участие 27 экипажей в шести классах

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Один из экипажей Russian Endurance Challenge 2023 перед стартом

Один из экипажей Russian Endurance Challenge 2023 перед стартом

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Художница из Берлина Элиза Клинкенберг создала арт-кар на базе Opel Corsa Rally Electric, который примет участие в раллийном состязании электромобилей ADAC Opel Corsa Rally Electric

Художница из Берлина Элиза Клинкенберг создала арт-кар на базе Opel Corsa Rally Electric, который примет участие в раллийном состязании электромобилей ADAC Opel Corsa Rally Electric

Фото: Opel

Компания Lamborghini решила отпраздновать небанальный юбилей «60 лет красок». Основатель бренда Ферруччо Ламборгини с самого начала решил, что его автомобили не будут иметь только одну отличительную окраску, а будут доступны в множестве различных оттенков

Компания Lamborghini решила отпраздновать небанальный юбилей «60 лет красок». Основатель бренда Ферруччо Ламборгини с самого начала решил, что его автомобили не будут иметь только одну отличительную окраску, а будут доступны в множестве различных оттенков

Фото: Lamborghini

Возможно, это совпадение, но в это же время был презентован выполненный в единственном экземпляре Lamborghini Huracan Sterrato в эксклюзивном исполнении Opera Unica, особенностью которого стал декор кузова и салона, выполненный в сочетании нескольких оттенков синего цвета. Спорткар вдохновлен морскими пейзажами и насыщенными красками острова Сардиния

Возможно, это совпадение, но в это же время был презентован выполненный в единственном экземпляре Lamborghini Huracan Sterrato в эксклюзивном исполнении Opera Unica, особенностью которого стал декор кузова и салона, выполненный в сочетании нескольких оттенков синего цвета. Спорткар вдохновлен морскими пейзажами и насыщенными красками острова Сардиния

Фото: Lamborghini

Яркие поливальные автомобили во время работы в Москве

Яркие поливальные автомобили во время работы в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Участник квалификационных одиночных заездов на дрифт-площадке фестиваля «Garage Fest Игора Драйв»

Участник квалификационных одиночных заездов на дрифт-площадке фестиваля «Garage Fest Игора Драйв»

Фото: GARAGE FEST

Bugatti Rimac, совместное предприятие двух автомобильных брендов — французского Bugatti и хорватского Rimac, объявило о сотрудничестве с крупнейшим тематическим парком Германии Еuropapark, в котором появится новая зона, посвященная Хорватии, демонстрирующая тему «энергии» и отдающая дань памяти Николе Тесле

Bugatti Rimac, совместное предприятие двух автомобильных брендов — французского Bugatti и хорватского Rimac, объявило о сотрудничестве с крупнейшим тематическим парком Германии Еuropapark, в котором появится новая зона, посвященная Хорватии, демонстрирующая тему «энергии» и отдающая дань памяти Николе Тесле

Фото: Bugatti Rimac

BMW 7 Серии увозят на эвакуаторе на фоне мурала с изображением юнармейцев в Москве

BMW 7 Серии увозят на эвакуаторе на фоне мурала с изображением юнармейцев в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уезжает с церемонии проводов петербуржцев, заключивших контракт с Министерством обороны России для прохождения службы в зоне специальной военной операции

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уезжает с церемонии проводов петербуржцев, заключивших контракт с Министерством обороны России для прохождения службы в зоне специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Корейская марка Hyundai официально представила кроссовер Santa Fe нового поколения, который предложат в 5- и 7-местном вариантах салона

Корейская марка Hyundai официально представила кроссовер Santa Fe нового поколения, который предложат в 5- и 7-местном вариантах салона

Фото: Hyundai

Предсерийные образцы электромобиля MINI Countryman нового поколения прошли испытания в Шотландии на грунтовых и каменистых проселочных дорогах, а также преодолели броды

Предсерийные образцы электромобиля MINI Countryman нового поколения прошли испытания в Шотландии на грунтовых и каменистых проселочных дорогах, а также преодолели броды

Фото: Mini

Автомобиль на разбитой автомобильной дороге в Рязанской области

Автомобиль на разбитой автомобильной дороге в Рязанской области

Фото: Коммерсантъ / Иван Буранов  /  купить фото

Осенью в продаже во всем мире появится новый Mercedes-Benz E-Class, половина вариантов предлагаемых силовых установок будут подключаемыми гибридами

Осенью в продаже во всем мире появится новый Mercedes-Benz E-Class, половина вариантов предлагаемых силовых установок будут подключаемыми гибридами

Фото: Mercedes-Benz

ProMod GAZ Volga — новый болид многократного чемпиона России по дрэг-рэйсингу Дмитрия Саморукова, идейного вдохновителя и руководителя чемпионата RDRC. Промод был выставлен для публики фестиваля «Garage Fest Игора Драйв». Автомобиль собран на базе роллера, который изготовили в Челябинске силами компании Kiwamaru Sport, мотор V8 работает на метанольной смеси, заявленная мощность 3500 лошадиных сил

ProMod GAZ Volga — новый болид многократного чемпиона России по дрэг-рэйсингу Дмитрия Саморукова, идейного вдохновителя и руководителя чемпионата RDRC. Промод был выставлен для публики фестиваля «Garage Fest Игора Драйв». Автомобиль собран на базе роллера, который изготовили в Челябинске силами компании Kiwamaru Sport, мотор V8 работает на метанольной смеси, заявленная мощность 3500 лошадиных сил

Фото: Автокультура

Компания Bugatti представила созданный в единственном экземпляре гиперкар Chiron Super Sport Golden Era, кузов которого вручную расписан карандашами — на него нанесены 45 эскизов знаковых для Bugatti моделей

Компания Bugatti представила созданный в единственном экземпляре гиперкар Chiron Super Sport Golden Era, кузов которого вручную расписан карандашами — на него нанесены 45 эскизов знаковых для Bugatti моделей

Фото: Bugatti

Автомобиль ФСБ России на площади у башни «IQ-квартал» делового центра «Москва-Сити» после удара в здание беспилотного летательного аппарата

Автомобиль ФСБ России на площади у башни «IQ-квартал» делового центра «Москва-Сити» после удара в здание беспилотного летательного аппарата

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Высокий курортный сезон на Южном берегу Крыма

Высокий курортный сезон на Южном берегу Крыма

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Бренд Cupra представил концепт-кар UrbanRebel Racing, в который интегрирована гарнитура виртуальной реальности, позволяющая получить новый опыт в вождении в формате фиджитла, который соединяет в себе возможности цифрового и физического пространств

Бренд Cupra представил концепт-кар UrbanRebel Racing, в который интегрирована гарнитура виртуальной реальности, позволяющая получить новый опыт в вождении в формате фиджитла, который соединяет в себе возможности цифрового и физического пространств

Фото: Cupra

Автомобиль с флагом ВДВ во время праздничных мероприятий, посвященных 93-й годовщине создания Воздушно-десантных войск России

Автомобиль с флагом ВДВ во время праздничных мероприятий, посвященных 93-й годовщине создания Воздушно-десантных войск России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Мужчина раздумывает о покупке китайского автомобиля в салоне «БорисХоф Россия»

Мужчина раздумывает о покупке китайского автомобиля в салоне «БорисХоф Россия»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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На кольцевой трассе автодрома «Игора Драйв» прошел четырехчасовой марафон Russian Endurance Challenge 2023, в котором приняли участие 27 экипажей в шести классах

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Один из экипажей Russian Endurance Challenge 2023 перед стартом

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Художница из Берлина Элиза Клинкенберг создала арт-кар на базе Opel Corsa Rally Electric, который примет участие в раллийном состязании электромобилей ADAC Opel Corsa Rally Electric

Фото: Opel

Компания Lamborghini решила отпраздновать небанальный юбилей «60 лет красок». Основатель бренда Ферруччо Ламборгини с самого начала решил, что его автомобили не будут иметь только одну отличительную окраску, а будут доступны в множестве различных оттенков

Фото: Lamborghini

Возможно, это совпадение, но в это же время был презентован выполненный в единственном экземпляре Lamborghini Huracan Sterrato в эксклюзивном исполнении Opera Unica, особенностью которого стал декор кузова и салона, выполненный в сочетании нескольких оттенков синего цвета. Спорткар вдохновлен морскими пейзажами и насыщенными красками острова Сардиния

Фото: Lamborghini

Яркие поливальные автомобили во время работы в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Участник квалификационных одиночных заездов на дрифт-площадке фестиваля «Garage Fest Игора Драйв»

Фото: GARAGE FEST

Bugatti Rimac, совместное предприятие двух автомобильных брендов — французского Bugatti и хорватского Rimac, объявило о сотрудничестве с крупнейшим тематическим парком Германии Еuropapark, в котором появится новая зона, посвященная Хорватии, демонстрирующая тему «энергии» и отдающая дань памяти Николе Тесле

Фото: Bugatti Rimac

BMW 7 Серии увозят на эвакуаторе на фоне мурала с изображением юнармейцев в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уезжает с церемонии проводов петербуржцев, заключивших контракт с Министерством обороны России для прохождения службы в зоне специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Корейская марка Hyundai официально представила кроссовер Santa Fe нового поколения, который предложат в 5- и 7-местном вариантах салона

Фото: Hyundai

Предсерийные образцы электромобиля MINI Countryman нового поколения прошли испытания в Шотландии на грунтовых и каменистых проселочных дорогах, а также преодолели броды

Фото: Mini

Автомобиль на разбитой автомобильной дороге в Рязанской области

Фото: Коммерсантъ / Иван Буранов  /  купить фото

Осенью в продаже во всем мире появится новый Mercedes-Benz E-Class, половина вариантов предлагаемых силовых установок будут подключаемыми гибридами

Фото: Mercedes-Benz

ProMod GAZ Volga — новый болид многократного чемпиона России по дрэг-рэйсингу Дмитрия Саморукова, идейного вдохновителя и руководителя чемпионата RDRC. Промод был выставлен для публики фестиваля «Garage Fest Игора Драйв». Автомобиль собран на базе роллера, который изготовили в Челябинске силами компании Kiwamaru Sport, мотор V8 работает на метанольной смеси, заявленная мощность 3500 лошадиных сил

Фото: Автокультура

Компания Bugatti представила созданный в единственном экземпляре гиперкар Chiron Super Sport Golden Era, кузов которого вручную расписан карандашами — на него нанесены 45 эскизов знаковых для Bugatti моделей

Фото: Bugatti

Автомобиль ФСБ России на площади у башни «IQ-квартал» делового центра «Москва-Сити» после удара в здание беспилотного летательного аппарата

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Высокий курортный сезон на Южном берегу Крыма

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Бренд Cupra представил концепт-кар UrbanRebel Racing, в который интегрирована гарнитура виртуальной реальности, позволяющая получить новый опыт в вождении в формате фиджитла, который соединяет в себе возможности цифрового и физического пространств

Фото: Cupra

Автомобиль с флагом ВДВ во время праздничных мероприятий, посвященных 93-й годовщине создания Воздушно-десантных войск России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Мужчина раздумывает о покупке китайского автомобиля в салоне «БорисХоф Россия»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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