Жители Европы теперь больше заинтересованы в дешевых деньгах

В рамках очередного «Экономического бюллетеня», приуроченного к июльскому заседанию совета директоров ЕЦБ по ставке (полностью опубликован лишь вчера), экономисты денежного регулятора зоны евро представили работу по ожиданиям населением еврозоны повышения или понижения ключевой ставки. Напомним, в рамках инфляционного таргетирования центробанки стандартно оперируют данными об инфляционных ожиданиях — предположениях населения и аналитиков о текущей и будущей инфляции — и пытаются ими управлять. Но исследования мнения населения об изменениях именно ключевой ставки — редкость.

В отличие от России, где право собственности на недвижимость по итогам приватизации 1990-х приобрела большая часть населения, для немалой части жителей зоны евро ключевая ставка ЕЦБ — предмет прямого беспокойства: по оценкам авторов работы Евангелоса Саралампакиса и Вирджинии Ди Нино, ипотеку по плавающей ставке, обычно привязанной к деривативам ставки ЕЦБ или ее производной, в еврозоне имеют около 7,3% населения, 12,6% платят ипотеку по ставке фиксированной, 43% являются собственниками своего жилища и 37,1% его арендуют. Часть работы констатирует разную реакцию этих групп на изменения ЕЦБ ключевой ставки — естественно, наиболее она беспокоит держателей ипотеки с плавающей ставкой, однако по состоянию на май 2023 года (последнее измерение) только 49% опрошенных этой группы заявили о том, что хотели бы снижения ключевой ставки ЕЦБ. Это рекордный уровень (летом 2022 года их было менее 30%), в других группах интерес к снижению ключевой ставки меньше (20–25%). Дело в том, что наличие ипотеки в домохозяйствах стран зоны евро с развитой финансовой культурой не исключает одновременного интереса к депозитам и более сложным фининструментам, поэтому общие «пожелания по ставке» домохозяйств изменяются достаточно сложным образом.

Весной 2022 года произошел перелом в настроениях — если ранее число домохозяйств в зоне евро, заинтересованных в снижении ключевой ставки (см. график), снижалось, а тех, кому нужно было ее повышение, росло (доля желающих дешевых денег падала), то после этой даты резко выросла доля заинтересованных в снижающейся ставке ЕЦБ. С сентября 2022 года же стала сокращаться доля тех, кто, напротив, заинтересован в высокой ставке ЕЦБ.

Дмитрий Бутрин