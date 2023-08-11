ГТЛК готова рассчитаться

ГТЛК последней из российских компаний начнет платить отечественным инвесторам по евробондам дочерних зарубежных компаний. Первоначальная сумма оценена в 160 млрд руб. Но речь только о бумагах, находящихся в российских депозитариях, и будущих купонах. При этом вопрос с пропущенными платежами и замещающими облигациями остается открытым. Участники рынка сомневаются, что эмитент справится с задачей выпуска новых бумаг до конца 2023 года. А юристы не планируют прекращать судебные разбирательства по просроченным платежам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Совет директоров ГТЛК 10 августа одобрил выплаты в размере до 160 млрд руб. по евробондам дочерних компаний для держателей с учетом прав в российских депозитариях. Решение не касается выпуска замещающих облигаций или пропущенных купонных платежей, эти вопросы планируется урегулировать на следующих заседаниях совета директоров. Таким образом, ГТЛК стала последним российским эмитентом, который после полуторагодовой задержки начал выплаты по своим евробондам.

Эмитентами евробондов выступили зарубежные компании ГТЛК — GTLK Europe и GTLK Europe Capital DAC. В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков номинальным объемом $3,25 млрд. В июне в отношении этих компаний Высокий суд Ирландии начал процедуру ликвидации. В начале августа правительство Великобритании выпустило лицензии, которые разрешают ГТЛК проводить финансовые операции, связанные с банкротством дочерних компаний.

Затянувшееся решение по долгам ГТЛК было связано, в частности, с особенностями выпуска евробондов. Как объяснял первый заместитель гендиректора компании Михаил Кадочников, актив и денежный поток формировались вне страны (см. “Ъ” от 28 апреля). Вместе с тем, по словам источника “Ъ” на фондовом рынке, долгое время у инвесторов с ГТЛК шли тяжелые переговоры, компания не слышала участников рынка, но после того как начали подаваться массовые иски, они оживились, и наконец-то начались активные переговоры с держателями бумаг.

При этом выделенной в настоящее время суммы может не хватить для расчетов со всеми российскими держателями. Руководитель направления анализа рынка облигаций инвестиционного банка «Синара» Александр Афонин оценил, что сумма в 160 млрд руб. покрывает около 90% предстоящих компании выплат купонов и погашений в пользу российских инвесторов.

По данным компании, через НРД и подчиненные депозитарии держится $1,6 млрд бондов. По оценке руководителя отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитала» Алексея Булгакова, накопленных купонов должно быть около $250 млн, из которых около $100 млн будет приходиться на российских держателей.

Тем не менее участники рынка в целом положительно оценили решение ГТЛК. Однако это лишь малая часть проблемы, подчеркивают в Ассоциации владельцев облигаций (АВО). Остается много вопросов — как планируется гасить пропущенные купонные платежи, когда будут выпущены замещающие облигации. В АВО добавили, что указ президента отводит на это срок до конца 2023 года, «но нет уверенности, что эмитент справится в оставшиеся месяцы».

Кроме того, многие российские держатели учитывали свои ценные бумаги на счетах не в российских, а в иностранных депозитариях, отметила руководитель практики правового сопровождения ВЭД коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова. Влияние процедур банкротства дочерних компаний пока непонятно, так как нет ясности, собирается ли ГТЛК исполнять обязательства перед иностранными держателями еврооблигаций, считает гендиректор «Арикапитала» Алексей Третьяков.

Судебные разбирательства, связанные с еврооблигациями и иными ценными бумагами, в том числе с участием ГТЛК, по мнению юристов, продолжатся. Как отмечает руководитель направления юридической компании a.t.Legal Вадим Резниченко, решение ГТЛК прямых процессуальных последствий для ведущегося в интересах владельцев еврооблигаций арбитражного разбирательства иметь не будет, поскольку пока это действие является лишь корпоративной процедурой, разрешающей начать расплачиваться по текущим и будущим платежам по евробондам. В то же время взыскиваются не будущие платежи, а пропущенные в 2022-м — первой половине 2023 года.

Прямого предписания платить по таким купонам указ президента №430 не содержит, что, на взгляд господина Резниченко, оставляет компании известную долю усмотрения в данном вопросе. «Учитывая, что раньше ГТЛК не проявляла особых попыток расплатиться с владельцами еврооблигаций, более целесообразным остается все же требовать таких выплат через суд»,— считает юрист. Также через суд он намерен взыскивать рублевые проценты за пользование чужими денежными средствами, которые «составляют довольно значительную сумму».

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев