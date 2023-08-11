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Веб-мастеров понабрали по объявлению

В Avito говорят о восстановлении спроса на разработку сайтов

Спрос на услуги по созданию сайтов в апреле—июне кратно вырос по отношению как к 2022 году, так и к довоенному 2021 году, утверждают в Avito. В компании также говорят о сопоставимом интересе к продвижению в интернете, связывая тенденции с активизацией малого бизнеса. Клиентов на сервисах объявлений ищут в основном частные специалисты, а не агентства, а услуги предлагают начинающие веб-мастера и маркетологи, прошедшие онлайн-курсы, отмечают участники рынка.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Количество запросов контактов специалистов, предлагающих на сервисе объявлений Avito услуги по маркетингу, рекламе, созданию и продвижению сайтов, превысило 500 тыс. во втором квартале года, сообщили “Ъ” в компании.

Представители сервиса отметили рост спроса на эти услуги, в том числе относительно периода, предшествовавшего началу военных действий на Украине. Так, спрос на создание и продвижение сайтов вырос в 3,3 раза относительно второго квартала 2021 года и втрое — относительно второго квартала 2022 года. В сфере маркетинга спрос вырос на 49% и 153% соответственно.

Директор вертикали «Авито Услуги» Георгий Акопян связал изменения с возросшей активностью частного предпринимательства, в том числе благодаря возможности найти специалистов без найма в штат: «Такой формат особенно выгоден для владельцев малого и среднего бизнеса, в том числе в регионах». В компании добавили, что спрос на услуги в этих категориях рос и в 2022 году, но не такими темпами (на 24% в сфере разработки сайтов и на 44% — в сфере маркетинга). В «Яндекс Услугах» не ответили на запрос “Ъ”.

Агентства по разработке и маркетингу обычно не пользуются классифайдами как способом найти клиентов, «туда выходит в основном микробизнес», уточняет коммерческий директор компании «Искусство автоматизации» Евгений Боровков: «Их услуги ориентированы на бизнес, а не на потребителя».

Господин Боровков добавил, что речь не всегда может идти о разработке сайтов как таковой, так как не каждому заказчику нужно собственное пространство в вебе: «Многие успешно обходятся одним лишь профилем компании на "Яндекс Бизнесе" и продвижением через "ПромоСтраницы". Специалисты по работе с этими инструментами также представлены на сервисах объявлений».

Интерес к услугам маркетинга от частных специалистов связан с ростом онлайн-торговли — в частности, развитием маркетплейсов и легализацией параллельного импорта, говорит гендиректор платформы по автоматизации продвижения PromoPult Алексей Штарев: «Предприниматели заинтересованы в том, чтобы рекламу можно было запустить здесь и сейчас, не связываясь с составлением подробных брифов и высокими ценами агентств». Он уточнил, что даже те предприниматели, которые работают в основном на маркетплейсах, стремятся развивать сайты: «Их видимость в поисковых системах по-прежнему важна, так как создает канал для привлечения клиентов».

В то же время, полагает управляющий партнер агентства JetStyle Наталья Устименко, рост количества запросов к специалистам на классифайдах может говорить «скорее о том, как площадки привлекают к себе исполнителей и заказчиков, а не об изменениях спроса в целом по рынку». Она полагает, что площадкам удается привлечь в первую очередь начинающих веб-разработчиков — например, тех, что прошли онлайн-курсы: «Порог вхождения на рынок очень низкий, особенно если речь идет о создании простейших сайтов-визиток».

Агентство Smart Ranking, оценивающее рынок онлайн-образования, сообщало о проблемах с трудоустройством выпускников курсов по IT-специальностям (см. “Ъ” от 27 мая).

Случаи, когда сотрудники веб-агентств становятся частными специалистами, достаточно редки, подтверждает господин Боровков: «Опытные сотрудники с большей вероятностью уходят в in-house разработку, то есть переходят в штат компаний с собственными командами. Если же они и основывают свой бизнес, то, как правило, под уже нажитых заказчиков, минуя поиск клиентов на классифайдах».

Юрий Литвиненко

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