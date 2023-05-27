Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

После курсов работы не айти

Рост спроса на профильное онлайн-образование начал замедляться

Объем рынка онлайн-образования по итогам первого квартала 2023 года вырос на 23%, квартальная выручка крупнейших профильных компаний превысила 25 млрд руб. Однако крупнейшее его направление, дополнительное профессиональное образование, выросло всего на 21%, притом что годом ранее рост был 27%. Участники рынка отмечают, что на тренд повлиял спад волны спроса на курсы по IT-специальностям, которые перестают восприниматься кандидатами как залог социальных гарантий, а работодателями — как источник квалифицированных кадров.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2023 года суммарная выручка топ-100 крупнейших EdTech-компаний России год к году выросла на 23% и составила около 25,5 млрд руб., подсчитали в агентстве Smart Ranking. Крупнейший сегмент рынка — дополнительное профессиональное образование (ДПО, доля 33,6%) — вырос на 21,2%. Рост сегмента замедлился: по итогам первого квартала 2022 года он составлял 27%.

Одной из причин снижения темпов роста ДПО может быть спад спроса на обучение IT-специальностям, считают в Smart Ranking. В прошлом году сохранялся стабильный спрос на обучение IT-профессиям, напоминает директор по стратегическому маркетингу Skillfactory Никита Старун. Интерес, по его словам, подогревался постоянно циркулировавшими в публичном поле темами государственных льгот для IT-специалистов и перспектив для них стабильной работы и заработка.

К настоящему времени ситуация изменилась. Тема получения брони от мобилизации потеряла актуальность. А с трудоустройством выпускников онлайн-курсов все оказалось не столь радужно. «Спрос на курсы по IT-специальностям начал снижаться в том числе и потому, что рынку сейчас нужны специалисты среднего уровня и выше, а младших специалистов, которых готовят онлайн-курсы, сейчас стало слишком много, и они становятся не востребованы»,— пояснил представитель Smart Ranking. (О похожей кадровой ситуации в радиоэлектронной отрасли, ставшей, впрочем, следствием новейших тенденций не в онлайн-, а в среднем специальном образовании, “Ъ” писал 16 мая.)

Впрочем, IT-направление ДПО оказалось не единственным, спрос на которое падает. «Например, в марте снизился спрос на курсы по программированию, аналитике, бизнесу и управлению»,— утверждает генеральный директор образовательной платформы «Нетология» Марианна Снигирева. А вот по направлениям обучения дизайну и маркетингу, говорит она, спрос в марте по сравнению с предыдущими месяцами, наоборот, вырос. Сооснователь и директор по развитию бизнеса Skillbox Сергей Попков отмечает: «Есть повышенный спрос на направление "Кино и музыка" (+43% год к году), в том числе за счет профессий "продюсер музыкальных проектов" (+57%), "режиссер монтажа" (+18%)».

Перераспределение спроса оставляет надежду участникам рынка на общий рост сегмента ДПО по итогам года. Президент Ultimate Education Павел Мосейкин прогнозирует, что он может составить 25–30%.

В целом рынок онлайн-образования развивается, но переживает период нехватки инвестиций. Сейчас инвестиции в EdTech не восстановились после 2022 года, венчурный рынок на грани рецессии, утверждает сооснователь агентства Smart Ranking Дарья Рыжкова: «Восстановление начнется не раньше второго полугодия». Драйвером роста рынка может стать падение процентной ставки по кредитам и рассрочкам, а также поглощение крупными игроками более мелких, утверждает основатель и руководитель школы программирования «Эльбрус Буткемп» Георгий Бабаян. В Smart Ranking прогнозируют, что рост рынка онлайн-образования по итогам 2023 года составит 20–25%, превысив 100 млрд руб.

Юлия Юрасова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...