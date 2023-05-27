После курсов работы не айти

Объем рынка онлайн-образования по итогам первого квартала 2023 года вырос на 23%, квартальная выручка крупнейших профильных компаний превысила 25 млрд руб. Однако крупнейшее его направление, дополнительное профессиональное образование, выросло всего на 21%, притом что годом ранее рост был 27%. Участники рынка отмечают, что на тренд повлиял спад волны спроса на курсы по IT-специальностям, которые перестают восприниматься кандидатами как залог социальных гарантий, а работодателями — как источник квалифицированных кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2023 года суммарная выручка топ-100 крупнейших EdTech-компаний России год к году выросла на 23% и составила около 25,5 млрд руб., подсчитали в агентстве Smart Ranking. Крупнейший сегмент рынка — дополнительное профессиональное образование (ДПО, доля 33,6%) — вырос на 21,2%. Рост сегмента замедлился: по итогам первого квартала 2022 года он составлял 27%.

Одной из причин снижения темпов роста ДПО может быть спад спроса на обучение IT-специальностям, считают в Smart Ranking. В прошлом году сохранялся стабильный спрос на обучение IT-профессиям, напоминает директор по стратегическому маркетингу Skillfactory Никита Старун. Интерес, по его словам, подогревался постоянно циркулировавшими в публичном поле темами государственных льгот для IT-специалистов и перспектив для них стабильной работы и заработка.

К настоящему времени ситуация изменилась. Тема получения брони от мобилизации потеряла актуальность. А с трудоустройством выпускников онлайн-курсов все оказалось не столь радужно. «Спрос на курсы по IT-специальностям начал снижаться в том числе и потому, что рынку сейчас нужны специалисты среднего уровня и выше, а младших специалистов, которых готовят онлайн-курсы, сейчас стало слишком много, и они становятся не востребованы»,— пояснил представитель Smart Ranking. (О похожей кадровой ситуации в радиоэлектронной отрасли, ставшей, впрочем, следствием новейших тенденций не в онлайн-, а в среднем специальном образовании, “Ъ” писал 16 мая.)

Впрочем, IT-направление ДПО оказалось не единственным, спрос на которое падает. «Например, в марте снизился спрос на курсы по программированию, аналитике, бизнесу и управлению»,— утверждает генеральный директор образовательной платформы «Нетология» Марианна Снигирева. А вот по направлениям обучения дизайну и маркетингу, говорит она, спрос в марте по сравнению с предыдущими месяцами, наоборот, вырос. Сооснователь и директор по развитию бизнеса Skillbox Сергей Попков отмечает: «Есть повышенный спрос на направление "Кино и музыка" (+43% год к году), в том числе за счет профессий "продюсер музыкальных проектов" (+57%), "режиссер монтажа" (+18%)».

Перераспределение спроса оставляет надежду участникам рынка на общий рост сегмента ДПО по итогам года. Президент Ultimate Education Павел Мосейкин прогнозирует, что он может составить 25–30%.

В целом рынок онлайн-образования развивается, но переживает период нехватки инвестиций. Сейчас инвестиции в EdTech не восстановились после 2022 года, венчурный рынок на грани рецессии, утверждает сооснователь агентства Smart Ranking Дарья Рыжкова: «Восстановление начнется не раньше второго полугодия». Драйвером роста рынка может стать падение процентной ставки по кредитам и рассрочкам, а также поглощение крупными игроками более мелких, утверждает основатель и руководитель школы программирования «Эльбрус Буткемп» Георгий Бабаян. В Smart Ranking прогнозируют, что рост рынка онлайн-образования по итогам 2023 года составит 20–25%, превысив 100 млрд руб.

Юлия Юрасова