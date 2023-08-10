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Несколько человек зажало в минивене, попавшем под грузовик на съезде с КАД в Ломоносове

По меньшей мере два человека пострадали в результате ДТП на съезде КАД в сторону Краснофлотского шоссе в районе Ломоносова, сообщает 10 августа пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, на трассе «произошло опрокидывание грузового автомобиля марки Iveco на автомобиль марки Volkswagen». К ликвидации последствий ДТП привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Как пишет Фонтанка, водитель грузовика IVECO, двигаясь по съезду с КАД на Краснофлотское шоссе в сторону Ломоносова, не справился с управлением и врезался в силовое ограждение. После этого машина выехала на Краснофлотское шоссе, пересекла полосу движения, вылетела на встречную, столкнулась с автомобилем Toyota, снова протаранила отбойник и опрокинулась на микроавтобус Volkswagen Caravelle.

По данным издания, в результате аварии водитель и пассажиры микроавтобуса, в том числе дети, оказались зажаты в салоне. Пассажиров, которые находились на заднем сиденье осмотрели медики, они не пострадали.

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