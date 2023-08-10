Разведка Украины признала диверсии спецназа «Шаман» на территории России

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что подразделения ГУР работают в том числе «за линией фронта», на территории России. Так он прокомментировал публикацию The Times, в которой утверждалось, что украинское спецподразделение «Шаман» получило задачу устранять высший офицерский состав вооруженных сил РФ на территории России.

«Подробности (операций “Шамана”.— “Ъ”) мы будем наблюдать, читая некрологи тех же российских генералов, и собственно — не только генералов. А то, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно и не только на линии фронта, но и за линией фронта — это, собственно, не новость»,— сказал господин Юсов в эфире телемарафона (цитата по УНИАН).

В публикации The Times со ссылкой на бойца «Шамана» утверждалось, что спецподразделение уже давно совершает рейды на территории России для уничтожения объектов инфраструктуры. По словам собеседника издания, «Шаман» также успешно провел более десяти операций по устранению высшего офицерского командования. Газета, в частности, ссылается на гибель гвардии полковника Владимира Кузнецова. Он, по информации правительства Московской области, погиб, «отражая нападение диверсионно-разведывательных групп ВСУ под Белгородом».

Российские власти несколько раз сообщали об атаках украинских диверсантов на приграничные территории. Так, 4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о боях российских сил с ДРГ в селе Новая Таволжанка. Позднее Минобороны рассказало, что две группы диверсантов пытались проникнуть на территорию региона, однако были остановлены подразделениями армии и погранслужбы. Ведомство утверждало, что в боях погибли десять диверсантов. Позднее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что не менее 14 военнослужащих из региона погибли при атаке ДРГ на Белгородскую область 4 июня. Тогда же в плену оказались как минимум десять военных из Псковской области, добавил он.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов