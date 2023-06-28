Губернатор сообщил о гибели 14 военнослужащих из Псковской области при атаке диверсантов в Новой Таволжанке

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что не менее 14 военнослужащих из региона погибли при атаке диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область в начале июня. Тогда же в плену оказались как минимум 10 военных из Псковской области, добавил он.

Оказавшиеся в Белгородской области военные прибыли из Великих Лук, Псковского, Великолукского, Новосокольнического, Пустошкинского и Опочецкого районов Псковской области. «Похороны проходили на прошлой и на этой неделе. На данный момент нам известно о как минимум 14 погибших в те дни. Родным окажем всю необходимую помощь»,— сказал господин Ведерников в видеообращении.

Он добавил, что «некоторые наши бойцы» тогда же попали в плен «предательских вооруженных формирований». Местным властям известно о десяти пленных. Михаил Ведерников заявил, что в переговорах по их возвращению участвовал сенатор Андрей Турчак. «Троих наших военнослужащих уже обменяли. Это произошло не вчера»,— рассказал губернатор. Когда были возвращены трое военнослужащих, он не уточнил.

4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о боях российских сил с ДРГ в селе Новая Таволжанка. Позднее Минобороны рассказало, что две группы диверсантов пытались проникнуть на территорию региона, однако были остановлены подразделениями армии и погранслужбы. Ведомство утверждало, что в результате боев погибли десять диверсантов.

Состоящий из воюющих на стороне Украины россиян «Русский добровольческий корпус» на следующий день сообщал о взятии под контроль Новой Таволжанки. Бойцы организации также предлагали обменять пленных российских военных на возможность провести переговоры с Вячеславом Гладковым. Вслед за этим Минобороны сообщило об отступлении диверсантов в результате артиллерийского удара.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян