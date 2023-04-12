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Под санкции США попали металлургические компании Черноземья, а под санкции Канады — производители электроники и тягачей

США и Канада расширили антироссийские санкции. Списки опубликовали американское управление по контролю за иностранными активами и канадский МИД.

Под санкции США попал холдинг USM и несколько связанных с ним компаний. В их числе предприятия «Металлоинвеста» из Черноземья — расположенные в Белгородской области Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат имени А.А. Угарова, а также курские Михайловский ГОК и ООО «Цинкум».

Канада в свой санкционный список включила предприятия, связанные с оборонной промышленностью. Это Воронежский опытный завод программной продукции, который выпускает программно-аппаратные комплексы для передачи информации и занимается системной интеграцией оборудования связи, а также Липецкий механический завод, производящий тягачи для систем вооружения.

Александр Прытков

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