Мировое соглашение приказало долго ждать

Как стало известно «Ъ-Юг», банк «Траст» добился отмены мирового соглашения «Азово-Донского пароходства» с кредиторами. Ранее компания договорилась с ними о прекращении процедуры банкротства. Однако «Траст» заявил, что соглашение было утверждено без учета его требований, которые превышают 370 млн руб. Юристы говорят, что теперь «Азово-Донскому пароходству» придется заново договариваться с кредиторами.



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Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решение ростовского арбитража об утверждении мирового соглашения по долгам между АО «Азово-Донское пароходство» (должник) и ООО «СХД протон» (кредитор).

Спорное соглашение было утверждено ростовским арбитражем в мае 2023 года в рамках дела о банкротстве «Азово-Донского пароходства».

Как следует из материалов дела, дело было открыто в 2020 году по заявлению фирмы «НРК Актив» («дочка» Сбербанка). Основанием стала задолженность «Азово-Донского пароходства» в размере 2,3 млрд руб. Долг возник из договоров поручительства по нескольким кредитам, выданным Сбербанком в 2013 году ОАО «Донречфлот» (материнская компания «Азово-Донского пароходства»). Согласно договорам, «Азово-Донское пароходство» как поручитель взяло на себя обязательства отвечать по кредитам солидарно с «Донречфлотом». В 2020 году заемщик допустил просрочку выплат Сбербанку, после чего тот направил требования к поручителю, однако «Азово-Донское пароходство» не исполнило своих обязательств.

Впоследствии Сбербанк передал права требования к «Донречфлоту» и «Азово-Донскому пароходству» фирме «НРК Актив», которая обратилась в ростовский арбитраж с требованием о банкротстве обеих компаний.

В январе 2022 года «НРК Актив» за 1 млрд руб. продала задолженность малоизвестному ООО «СХД Протон», которое договорилось с заемщиком и поручителем о заключении мировых соглашений.

Договор предполагает погашение задолженности «Донречфлотом» до конца 2023 года с сохранением за «Азово-Донским пароходством» обязательств поручителя. План был поддержан арбитражным судом, который в связи с этим прекратил дела о банкротстве компаний.

Однако против мирового соглашения с «Азово-Донским пароходством» выступил банк «Траст». Кредитная организация обратилась с жалобой в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, указав, что она еще в 2020 году обратилась в суд с ходатайством о включении в реестр кредиторов компании, и на момент утверждения мирового соглашения оно еще не было рассмотрено. Таким образом, посчитали в банке, были нарушены его права кредитора. Окружной суд с этим согласился и вынес постановление об отмене мирового соглашения, направив дело на новое рассмотрение ростовского арбитражного суда.

Требования банка «Траст» к «Азово-Донскому пароходству» превышают 370 млн руб.

Как пояснила «Ъ-Юг» управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева, теперь ростовский арбитраж должен заново рассмотреть вопрос о возможности заключения мирового соглашения.

«Вероятно, мировое соглашение в первоначальной редакции не будет утверждено судом, поскольку оно не учитывает права иных кредиторов, в том числе банка «Траст». Такое мировое соглашение может быть утверждено, если все иные заявленные требования кредиторов будут признаны судом необоснованными или если они будут погашены в полном объеме», — говорит юрист.

АО «Азово-Донское пароходство» и АО «Донречфлот» входят в группу компаний «Азово-Донское пароходство». ГК является крупным перевозчиков водным транспортом на Юге России. Суда компании осуществляет доставку сухих, навалочных, генеральных, негабаритных грузов до любых портов Европейской части страны.

Вадим Водолазов