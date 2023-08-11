Внук полка

Кандидат в мэры Москвы, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов представил в четверг свою предвыборную программу. Ее базовыми положениями стали реиндустриализация Москвы, ограничение жилой коммерческой застройки и переориентирование городского бюджета на социальные нужды. Политик заверил, что действует самостоятельно, но все же признался, что не стесняется консультироваться и со своим именитым дедом — лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Для презентации предвыборной программы Леонид Зюганов собрал своих сторонников вечером 10 августа в кинотеатре «Иллюзион» на Котельнической набережной. Вместе с активистами поддержать кандидата в мэры пришли его товарищи по фракции в Мосгордуме и, разумеется, его дед — председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Заявленную «презентацию в цифровом формате» предваряло видеоинтервью с кандидатом, которое получилось неожиданно откровенным. Начав с программных заявлений, к концу ролика Леонид Зюганов перешел к личному: «Я был бы дураком, если бы не просил совета у Геннадия Андреевича, у деда, который в политике лет пятьдесят». Депутат признался, что первым знакомит именитого предка со своими идеями, хотя и дедушка мнением внука, как выяснилось, не брезгует: «Иногда, без шуток скажу, и он может мне позвонить и посоветоваться по Москве: "Дали данные, что скажешь про них?" Самые разные вопросы. Но чаще, конечно, звоню ему я».

«Трудно в политике с вашей фамилией?» — сочувствующе поинтересовался интервьюер. «Во всем есть плюсы, во всем есть минусы,— философски заметил главный герой вечера.— Люди очень часто, слыша фамилию Зюганов, думают: "А, какой-то молодой парень, наверное, с золотой ложкой где-то лежал, ничего не делал, нигде не работал"». Впрочем, заверил Леонид Зюганов, когда граждане начинают общаться с ним вживую, то «моментально меняют это мнение».

В доказательство обоснованности этого измененного в правильную сторону мнения депутат сообщил, что всегда выдвигался на выборы честно, «без каких-то списков», и провел под 500 встреч с избирателями в ходе различных кампаний. «Реакция на мою фамилию была всегда положительной,— уверял господин Зюганов.— Более того, я могу сказать, что мы часто пользовались этим моментом. Говорили людям: "К вам во двор приедет Зюганов!" — но не говорили какой». Этот нехитрый обман, конечно, приходилось потом разоблачать, но люди реагировали на это благожелательно и с интересом, подчеркнул депутат.

От бесед о легендарном деде авторы фильма едва не перешли к обсуждению бога, но тут показ прекратился, и кандидат в мэры вышел на сцену, чтобы презентовать собственно программу, пообещав при этом уложиться ровно в 900 секунд.

На экране загорелись часы, а депутат начал расхаживать под ними и называть разные числа, связанные с теми или иными деталями его плана. Первые цифры — 35 и 8 — означали возраст политика и количество лет, отработанных им в статусе депутата Мосгордумы (а заодно и число внуков «рок-звезды, легенды политики Геннадия Зюганова», не удержался опять от личного кандидат). Следующим числом стал символ бесконечности: «то нереальное число, на которое ориентируется московская мэрия, когда проводит бесконечную уплотнительную застройку», пояснил господин Зюганов-младший, презентовав таким образом ключевые пункты своей программы — «мораторий на коммерческую застройку» и «баланс строительства социальных объектов».

Далее последовали 12 — «разумная этажность для нашего мегаполиса» и 0 — «именно столько публичных слушаний за последние несколько лет прошло в нормальном, живом формате». «Москвичей не слышат, и это одна из самых больших проблем»,— отважно заступился коммунист за простых горожан. После чего в легендарном советском кинотеатре наконец зазвучали и традиционные для КПРФ тезисы о светлом советском прошлом: «В 1970–1980-е годы в Москве работало 3,5 млн человек, 1,8 млн в обрабатывающей сфере — каждый второй! В 2023 году у нас на 7,3 млн работающих только 750 тыс. заняты в обрабатывающей сфере — всего 1 из 10!» Нынешняя же столица, лишенная ряда предприятий и наполненная «бесконечными торговыми центрами и офисами», далека от «мощи советской Москвы 1980 года», почти по-дедовски провозгласил господин Зюганов-младший, родившийся в 1988-м. Поэтому его программа предусматривает еще один мораторий — на перепрофилирование промышленных территорий столицы.

Наконец, итоговыми числами презентации стали 4,1 трлн (бюджет Москвы, который, по мнению коммуниста, следует переориентировать на социальные нужды) и 2023. «Год, в котором есть шанс вернуть будущее, которое у нас украли»,— торжественно, хотя и без особой надежды резюмировал Леонид Зюганов.

Григорий Лейба