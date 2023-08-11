Волеизъявление без присмотра не останется

Общественная палата РФ в четверг заключила традиционное соглашение о сотрудничестве с партиями в сфере наблюдения за выборами, которое в этом году подписали 15 из 17 приглашенных организаций. Отказались присоединяться к документу «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ, которые готовят своих наблюдателей по собственным стандартам. Также партийцев призвали выдвигать наблюдателей за электронным голосованием. Общественный контроль за ним будет организован на трех уровнях: на специальном портале, в помещении избиркома онлайн-голосования и через подключение к ноде блокчейна по защищенному каналу связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Общественной палаты Лидия Михеева (сидит в центре) надеется, что совместное наблюдение партийцев и общественников за выборами будет абсолютно беспристрастным

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Секретарь Общественной палаты Лидия Михеева (сидит в центре) надеется, что совместное наблюдение партийцев и общественников за выборами будет абсолютно беспристрастным

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Соглашение с Общественной палатой (ОП) о сотрудничестве в сфере наблюдения за выборами предполагает совместную подготовку наблюдателей и контроль за всеми формами волеизъявления, в том числе за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). В этом году документ подписали 15 партий: «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди», Партия роста, «Зеленые», «Коммунисты России», «Партия за справедливость», «Гражданская сила», Партия пенсионеров, «Гражданская платформа», «Родина», Казачья партия, «Зеленая альтернатива», Демократическая партия и Российская партия свободы и справедливости.

По словам секретаря ОП Лидии Михеевой, задача наблюдения для самой палаты сводится к тому, чтобы обеспечить «абсолютно беспристрастное» участие представителей общественности в электоральных процедурах. «Мы искренне надеемся на то, что такие же цели преследуют и наблюдатели, которые будут присутствовать от политических партий, хотя прекрасно понимаем, что такое политическая конкуренция»,— отметила госпожа Михеева.

Отметим, что подобное соглашение ОП заключает с партиями уже не первый год. При этом количество его участников каждый раз меняется: например, в 2021 году документ подписали 11 партий, а в 2022-м — уже 16. В этом году к участию приглашались 17 партий, но две из них от подписания уклонились.

Как пояснил первый зампред комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Максим Григорьев, традиционно отказывается подписывать соглашение «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), хотя ее представитель регулярно участвует во встрече ОП с партийцами, на которой происходит подписание документа. На мероприятии 10 августа СРЗП представляла советник председателя партии Анастасия Павлюченкова. Она объяснила, что СРЗП не присоединяется к этому соглашению, потому что имеет собственный проект «Справедливый наблюдатель». При этом, по словам госпожи Павлюченковой, ее партия будет сотрудничать с ОП РФ в области наблюдения за ДЭГ и направит своих представителей на все уровни контроля за онлайн-голосованием. Кроме того, сама Анастасия Павлюченкова является членом территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ, состав которой Центризбирком утвердил накануне.

Не присутствовали на встрече общественников с партийцами представители КПРФ. Первый зампред ЦК партии, депутат Госдумы Юрий Афонин заявил “Ъ”, что коммунисты самостоятельно готовят большую команду наблюдателей. «Время показало, что только наблюдатели от КПРФ, по сути, борются против реальных нарушений, которые происходят на избирательных участках»,— отметил господин Афонин. По его мнению, наблюдатели от ОП во многом связаны с властью и фиксируют не самые серьезные нарушения. «К сожалению, задача общественных палат часто это не выявление реальных нарушений, а легитимация выборов в случае победы "Единой России"»,— считает коммунист.

Кроме того, на встрече ОП с партийцами 10 августа председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов рассказал о подготовке наблюдателей за онлайн-голосованием. По его словам, контроль за ДЭГ будет осуществляться на трех уровнях. Первый — это наблюдение, доступное на специальном портале: наблюдателей этого уровня зарегистрированные кандидаты смогут назначать самостоятельно через портал «Госуслуги». Наблюдатели второго уровня будут находиться в помещении ТИК ДЭГ и видеть все процессы, осуществляемые в комиссии. А третий уровень наблюдения за онлайн-голосованием — это экспертная группа, которая будет иметь доступ к ноде наблюдателя через защищенный канал связи и видеть все действия в блокчейне.

Господин Артамонов призвал партийцев делегировать наблюдателей за онлайн-голосованием всех уровней и в том числе выдвигать подготовленных специалистов в техническую группу. Он также сообщил, что до сентябрьского единого дня голосования система ДЭГ подвергнется двум тестированиям: общественному и внутреннему,— к которым тоже будут привлекать наблюдателей и экспертов.

ЦИК и Совет федерации поборются с «электоральными террористами» Контекст Председатель комиссии Совета федерации по защите суверенитета Андрей Климов и член Центризбиркома (ЦИК) Игорь Борисов в четверг рассказали на пресс-конференции в ТАСС о внешних угрозах в ходе избирательной кампании 2023 года. Господин Климов, в частности, сообщил, что США намеревались потратить в 2022–2024 годах на «так называемую поддержку демократии» в России около $9,5 млрд. Господин Борисов, в свою очередь, рассказал, что в ЦИК поступает информация о подготовке зарубежными спецслужбами «электоральных террористов». «У них уже целая профессия возникает такая»,— отметил член ЦИКа. По его словам, недружественные страны, «особо не скрываясь», проводят тренинги «волонтеров» для провокаций во время проведения выборов, но ЦИК и другие избиркомы этому противостоят. В качестве примера подобных защитных мер Игорь Борисов привел установку в Московской области более 119 тыс. камер наружного видеонаблюдения на территориях, прилегающих к избирательным участкам. Также, по его словам, с момента объявления выборов на портал ЦИКа было совершено около 5 млн хакерских атак, но все они были отражены. Кроме того, добавил член ЦИКа, избиркомы и органы власти совместными усилиями пресекли попытки лиц со статусом иностранного агента войти в составы избирательных комиссий, что противоречит российскому законодательству. При этом, как напомнил господин Борисов, кандидаты-иноагенты имеют право участвовать в выборах при условии, что их статус будет указан в бюллетенях и во всех агитационных материалах. Андрей Климов в связи с этим сказал, что менять это правило законодатели пока не собираются, но могут вернуться к этому вопросу, если того потребует правоприменительная практика. Ксения Веретенникова

Елена Рожкова