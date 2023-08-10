В Татарстане уроженца Самарской области осудят за двойное убийство

В ближайшее время Нурлатский райсуд рассмотрит уголовное дело против 50-летнего уроженца Самарской области. Он проходит обвиняемым по делу о двойном убийстве. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Само убийство произошло весной 1995 года в Нурлате. Обвиняемый с приятелем распивал алкоголь в одном из местных ресторанов, где они повздорили с компанией посетителей. Вскоре стороны решили встретиться для выяснения отношений в тот же день на улице Московской. Обвиняемый вместе с приятелем, как считает следствие, приехали на место встречи с оружием, из которого они расстреляли своих оппонентов, и уехали с места ЧП. Один из потерпевших скончался до приезда скорой, второй умер в больнице, а третий получил легкую травму.

Фигурантов дела позже объявили в федеральный розыск. Год назад одного из них задержали в Северной Осетии, после чего этапировали в Татарстан. Где скрывается другой фигурант, до сих пор неизвестно. Дело против него выделили в отдельное производство.

Задержанный вину не признал. Сейчас он находится под стражей.

"Ъ-Казань"