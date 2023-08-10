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Коммерсантъ FM
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«Google Документы» и «Google Диск» ввели электронные подписи

Сервисы «Google Документы» и «Google Диск» теперь поддерживают функцию электронной подписи. Новая возможность пока доступна в бета-версии для некоторых пользователей Google Workspace.

Функция электронной подписи упростит пользователям «Google Документов» и «Google Диска» запрос на подпись и подписание документов без необходимости переходить в сторонние приложения. В настоящее время уже есть сервисы, в которых можно подписывать документы с помощью электронной подписи, например Dropbox или Adobe Acrobat. Как считает The Verge, в Google стараются не отставать от конкурентов, а саму функцию в компании тестировали более года.

Пользователи «Google Документов» и «Google Диска» смогут запрашивать как подпись, так и инициалы и имя. Также есть возможность установления даты подписания, которая может заполняться автоматически. Для одного документа можно запросить несколько подписей, также можно отслеживать, поставил ли другой пользователь подпись или нет. В настоящее время можно требовать подписи только от пользователей почты Gmail. Возможность свободного требования подписи добавят позднее.

Новая функция станет доступна для индивидуальных подписчиков Google Workspace в ближайшие недели, однако для аккаунтов Business и Enterprise потребуется разрешение администратора. Неизвестно, когда возможность станет доступна для всех пользователей «Google Документов» и «Google Диска».

Ранее Google добавил новую функцию проверки грамматики запросов. Если поисковик заметит, что пользователь неверно ввел запрос с точки зрения морфологии или синтаксиса, он предложит произвести замену и покажет, что в предложении было сформулировано не так.

Евгений Федуненко

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