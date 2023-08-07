В поиске Google появилась проверка грамматики

Поисковик Google добавил новую функцию проверки грамматики запросов. Если Google заметит, что пользователь неверно ввел запрос с точки зрения морфологии или синтаксиса, он предложит произвести замену и покажет, что в предложении было сформулировано не так.

Проверка грамматики пока доступна только на английском языке. The Verge считает , что в Google хотят таким образом привлечь больше пользователей, мотивируя их проверять в поисковике подчеркнутые красным предложения в мессенджерах. Функция пока находится в тестовом режиме, и Google просит пользователей рассказать, насколько полезны были проверки грамматики и насколько они были точными.

Ранее Google выпустила новый инструмент искуственного интеллекта для размещения рекламы на платформах компании, а также представила обновление для браузера Google Chrome, в котором появилась новая функция исправления опечаток в URL-адресах.

Евгений Федуненко