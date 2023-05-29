Четверть опасных загрязнений водоемов России приходится на Свердловскую область

В российских реках, озерах и прудах в 2022 году выявили 2,47 тыс. случаев высоких и экстремально высоких загрязнений, что на 9% превышает показатели предыдущего года, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Наибольшее число загрязнений (26% от общего числа инцидентов по стране) фиксировались в Свердловской области.

Как говорится в исследовании, из-за обилия промышленных предприятий экология региона традиционно «испытывает на себе значительную нагрузку». За год в регионе выявили 514 случаев высокого загрязнения: в бассейнах рек Тобол, Кама, Обь и в малых водных объектах. Экстремально высокие загрязнения выявлены в реках Черная, Тальтия, Салда и еще 20 других. Всего фиксировало 133 инцидента.

В числе лидеров по количеству случаев загрязнений водоемов также находятся Мурманская (9%), Московская (8%) и Новгородская области (4%), Ханты-Мансийский автономный округ (4%), Смоленская (4%), Челябинская (3%) и Новосибирская области (3%), Красноярский край (3%), Москва (2%).

Диана Сунагатуллина

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