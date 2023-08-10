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Нижегородское «Радио Реклама НН» покупает сети Zarina, Befree, Love republic и Sela

Зарегистрированное в Нижнем Новгороде ООО «Радио Реклама НН» намерено приобрести торговые сети торговых сетей Zarina, Befree, Love republic и Sela. ФАС РФ согласовала покупку.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным антимонопольное ведомства, нижегородское рекламное агентство собирается приобрести до 75% акций АО «МФГ Инвест» и право на управление Melon Fashion Group (MFG), в которую входят эти торговые сети. В ФАС полагают, что сделка не повлияет на состояние конкуренции на рынках розничной продажи одежды, обуви и аксессуаров.

Как писал «Ъ», ранее шведская Eastnine объявила соглашении о продаже своих 36% MFG с ООО «ГЕМ Инвест» Владимира Палия за 15,6 млрд руб.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Радио Реклама НН» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2017 году. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб., среднесписочная численность сотрудников — 1 человек. По итогам 2022 года компания получила убыток 24 млн руб. Генеральный директор компании Ольга Дупак. Конечный бенефициар — бывший генеральный директор «Мегафона» Иван Таврин, который владеет рекламным агентством через ООО «Кисмет капитал групп».

Андрей Репин

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