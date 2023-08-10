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Коммерсантъ FM
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Одежду расхватали инвесторы

Структуры Ивана Таврина могут приобрести долю в Melon Fashion Group

У управляющей одежными сетями Befree, Love Republic, Zarina и Sela Melon Fahion Group может появиться два новых финансовых инвестора. Параллельно с «ГЕМ Инвест» Владимира Палия, договорившейся о покупке 36% акций группы у шведской Eastnine, оставшийся пакет могут приобрести структуры Kismet Capital Group экс-гендиректора «МегаФона» Ивана Таврина. Аналитики называют Melon Fahion Group удачным активом для входа в рынок и одним из основных бенефициаров ухода из России части западных одежных брендов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дала предварительное согласие структуре Kismet Capital Group (KCG) Ивана Таврина ООО «Радио Реклама НН» на приобретение до 75% АО «МФГ Инвест» и прав на управление Melon Fashion Group (MFG), в которую входят одежные сети Befree, Love Republic, Zarina и Sela. Об этом ФАС сообщила в четверг.

На конец 2022 года MFG включала 867 магазинов. Выручка группы за прошлый год увеличилась на 23%, до 46 млрд руб. EBITDA выросла на 69%, до 14,6 млрд руб., чистая прибыль увеличилась более чем вдвое, до 7,8 млрд руб., сообщала компания. По данным ее отчетности, 36% MFG на конец 2022 года владела шведская Eastnine, 34% — I.G.M. Manufactrust Ltd главы совета директоров группы Дэвида Келлермана, 11% — MFG Intressenter AB, 7% — гендиректор Михаил Уржумцев, 12% — неназванные лица. В MFG заявили «Ъ», что не комментируют действия акционеров.

Eastnine 7 августа объявила о заключении соглашения о продаже своих 36% MFG с ООО «ГЕМ Инвест» Владимира Палия за 15,6 млрд руб. KCG и «ГЕМ Инвест», вероятно, могут выступать партнерами в покупке MFG. По данным ЕГРЮЛ, созданную в июле «МФГ Инвест», долю в которой может получить структура KCG, возглавляет Дарья Вавилина. В Linkedin есть профиль Дарьи Вавилиной, занимающей с 2018 года должность инвестиционного менеджера GEM Capital. Представители GEM Capital и KСG оперативно не ответили «Ъ».

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что у двух финансовых инвесторов будут общие цели, связанные с получением максимальной выгоды от вложений. В перспективе, по словам аналитика, текущие покупатели MFG могут вывести компанию на IPO либо продать бизнес стратегическому инвестору.

Для KСG бывшего гендиректора «МегаФона» Ивана Таврина покупка доли в MFG может стать первой сделкой на рынке одежного ритейла. Сейчас в портфель KCG, в частности, входит онлайн-сервис объявлений Avito и доля в рекрутинговом сервисе HeadHunter. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что MFG выглядит очевидной точкой для входа в fashion-рынок.

По его словам, наряду с Gloria Jeans группа выступает одним из основных бенефициаров изменений, связанных с уходом из России части западных модных брендов, и имеет хороший потенциал роста бизнеса. Как отмечает господин Бурмистров, важную роль в сделке будет играть сохранение действующей опытной команды менеджмента MFG.

Анатолий Костырев

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