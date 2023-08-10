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Коммерсантъ FM
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В Волгоградской области ФСБ задержала подозреваемых в намерении дать взятку налоговой

В Волгограде трех местных жителей и адвоката подозревают в мошенничестве и попытке дать взятку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

«В зависимости от роли и степени участия каждого они (фигуранты.— ''Ъ'') подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (мошенничество в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 (покушение на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве в крупном размере)»,— говорится в релизе.

По версии следствия, 43-летняя директор некоей компании обратилась к своему 50-летнему знакомому с просьбой помочь снять обеспечительные меры с расчетных счетов организации, на которых было 8 млн руб. Женщину привлекли к ответственности за налоговое правонарушение. Мужчина предположил, что решить вопрос — дать налоговой взятку 1 млн руб.— сможет один адвокат.

Через некоторое время директор фирмы передала адвокату через посредника 500 тыс. руб. Тот отдал деньги 24-летнему знакомому, который, как предполагалось, должен был встретиться с работниками налоговой. Молодой человек похитил деньги.

Дело завели по материалам оперативников УФСБ Волгоградской области. Расследование ведет третий отдел по расследованию особо важных дел.

Дарья Васенина, Саратов

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