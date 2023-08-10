Краевые власти согласовали повышение строительства в ЖК «Арсенал» до 30 этажей

Правительство края утвердило изменения в правила по землепользованию и застройке Перми относительно участка (так называемый квартал №272, входит в ЖК «Арсенал») в границах улиц Чернышевского, Вильгельма де Геннина, Модераха, Татищева и Героев Хасана. Постановление кабмина вчера было подписано губернатором края Дмитрием Махониным и опубликовано на сайте краевой власти.

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Согласно ему, на указанном участке повышается высотность застройки с 6 до 20, 21, 22, 25 и 30 этажей. На этих землях устанавливается также соответствующая подзона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2.

Ранее аналогичные решения приняла пермская комиссия по землепользованию и застройке. Речь идет о проекте пермского девелопера «Мегаполис» по застройке бывшей IV очереди ЖК «Арсенал». В квартале №272 «Мегаполис» планирует возвести многофункциональный жилой комплекс площадью около 130 тыс. кв. м жилья. В рамках подписанного с краевыми властями соглашения о развитии социнфраструктуры компания взяла на себя обязательства построить два встроенных детских сада на 200 и 75 мест. Кроме того, в районе появится новая детская поликлиника.

Участок в квартале №272 «Мегаполис» приобрел у «Сатурн-Р» в 2021 году. Концепцию освоения участка в 7 га «Мегаполис» презентовал на региональном градсовете в ноябре 2022 года.