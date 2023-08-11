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Коммерсантъ FM
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Парные комбинации

Чемпионаты Англии и Испании ждут «золотые дуэли»

Сегодня стартуют два сильнейших европейских футбольных чемпионата. Основная интрига в обоих, скорее всего, связана с борьбой за золото двух слишком выделяющихся на общем фоне клубов: в Англии — «Манчестер Сити» и «Арсенала», в Испании — «Барселоны» и «Реала». И перца ей добавляет тот факт, что все участники «золотой гонки» в межсезонье претерпели изменения — либо незначительные, либо серьезные.

Эксперты считают, что за чемпионский титул в Англии в этом сезоне, как и в прошлом, будут бороться два испанских тренера — Микель Артета (на переднем плане) из «Арсенала» и Пеп Гвардиола из «Манчестер Сити»

Эксперты считают, что за чемпионский титул в Англии в этом сезоне, как и в прошлом, будут бороться два испанских тренера — Микель Артета (на переднем плане) из «Арсенала» и Пеп Гвардиола из «Манчестер Сити»

Фото: Glyn Kirk / AFP

Эксперты считают, что за чемпионский титул в Англии в этом сезоне, как и в прошлом, будут бороться два испанских тренера — Микель Артета (на переднем плане) из «Арсенала» и Пеп Гвардиола из «Манчестер Сити»

Фото: Glyn Kirk / AFP

Чемпионат Англии

В предыдущем сезоне «Манчестер Сити» наконец совершил прорыв, к которому шел очень долго и очень драматично, впервые выиграв Лигу чемпионов. В нынешнем на кону для него стоит другое достижение, в каком-то смысле ничуть не менее заметное. Английский футбольный чемпионат всегда был соревнованием исключительно конкурентным, и появление в нем клубов доминирующих — явление редчайшее. Футбольная лига, то есть фактически полноценное профессиональное первенство страны, родилась в 1888 году, и никому из его участников за прошедшие 135 лет не удалось выдать серию четырех подряд побед в турнире. Серии из трех в разное время были у «Хаддерсфилда», «Арсенала», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед». Минувшей весной к компании присоединился «Манчестер Сити». Следовательно, весной следующей он может превратиться в единоличного рекордсмена.

Чтобы понять, как в английском футбольном сообществе оценивают возможность такого превращения, достаточно было внимательно изучить появившийся перед стартом чемпионата в BBC опрос насчет ожиданий от предстоящего сезона, в котором приняла участие солидная группа экспертов, знаменитых когда-то игроков. Разброс мнений по поводу того, на что способны провалившиеся в прошлом чемпионате и вроде бы предпринявшие усилия по преодолению кризиса, выражающиеся, в частности, в приглашении новых тренеров и новых интересных футболистов, «Челси» и «Ливерпуль» с «Тоттенхемом», насчет того, может ли прибавить в крепости взявший бронзу «Манчестер Юнайтед», был колоссальным. Но вот в чем эти эксперты с их опытом и проверенным временем чутьем были абсолютно солидарны, так это в том, что «золотая гонка» непременно вновь сведется к соперничеству всего двух команд, «Манчестер Сити» и «Арсенала». Ни один из 26 аналитиков не назвал будущим чемпионом кого-то другого.

В минувшем чемпионате эта гонка получилась захватывающей. «Арсенал» лидировал в ней на протяжении 248 дней, но в концовке «Манчестер Сити» все-таки взял свое. И вроде бы велик соблазн предположить, что лондонский клуб на сей раз готов оказать манчестерскому сопротивление еще более упорное. В конце концов, приобретения «Арсенала» — Кай Хаверц, Деклан Райс, Юрриен Тимбер — выглядят жутко любопытными и здорово вписывающимися в представления об идеальном футболе, в котором в почете разноплановые универсалы и вариативность, тренера Микеля Артеты. А еще лондонцы только что нанесли «Манчестер Сити» поражение в матче за Community Shield — ну да, в серии пенальти, чудом выкрутившись в основное время, но все равно ведь довольно болезненное и демонстрирующее зубастость оскала конкурента гегемона. Но нет, никакого впечатления на участников опроса эти факторы не произвели, и почти все — 25 из 26 — отдали предпочтение манчестерцам. Единственным исключением оказалась бывшая футболистка сборной Англии Эллен Уайт, которая поверила в «Арсенал», несмотря на то что сама играла за «Манчестер Сити».

Но ее куда более известные коллеги — Мика Ричардс, Дэнни Мерфи, Марин Кеоун, Крис Саттон, Шей Гивен, Крис Уоддл, Пэт Невин — без колебаний ставили на манчестерцев, объясняя прогноз похожими аргументами. Состав «Манчестер Сити», какими бы занятными ни представлялись покупки «Арсенала», все равно глубже. Эрлинг Холанн, «промолчавший» в Суперкубке,— все равно снайпер божественного таланта. Матео Ковачич с Йошко Гвардиолом, перешедшие в клуб в рамках летней трансферной кампании, по идее, добавят надежности в контроле над мячом и в тылах — эталонные точечные усиления для и так без сбоев работающего механизма. А мудрости, знаний у манчестерского наставника Пепа Гвардиолы столько, что на все потуги Микеля Артеты у него обязательно найдутся ответы.

Чемпионат Испании

Вкуснейшая составляющая испанского первенства — это, по идее, тоже противостояние двух гигантов, в котором, правда, фаворита тяжелее определить. К обоим — и к «Реалу», и к убедительно взявшей над ним верх в чемпионате, который завершился весной, «Барселоне» — есть вопросы.

Каталонцы столкнулись с трудностями, связанными с соответствием финансовому регламенту, и вступают в сезон с куцей заявкой. Но если они благополучно рассосутся, то в любом случае останутся кое-какие нюансы, заставляющие в «Барселоне» сомневаться. Допустим, ей придется привыкать играть без отправившихся в США к Лионелю Месси ветеранов Серхио Бускетса и Жорди Альбы, а также уезжающего в ПСЖ Усмана Дембеле, персонажей важных для поддержания стиля, зато с переманенным у «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом. И тренеру Хави надо, видимо, будет придумывать, как они с Педри будут делить обязанности в середине поля.

Впрочем, перестройка «Реала» еще занимательнее. Впервые за без малого полтора десятилетия у него не будет впереди улетевшего в Саудовскую Аравию Карима Бензема. Причем, судя по товарищеским матчам, мадридский наставник Карло Анчелотти решил, что раз уж Бензема нет, то в принципе и бог с ним, с классическим центрфорвардом, трансформировав практически незыблемую схему 4–3–3 в 4–4–2, в которую надо как следует встроить 100-миллионного Джуда Беллингема, главного новичка «Реала» в это межсезонье. Плюс мадридцы, кажется, надолго потеряли голкипера: в четверг клуб сообщил, что Тибо Куртуа на тренировке порвал крестообразные связки и перенесет операцию. А его значимость для «Реала» была ничуть не меньше, чем Бензема.

Тем, кому хочется еще немножко усложнить испанский расклад, желательно обратить внимание на «Атлетико». В прошедшем сезоне он от «Реала» отстал всего на балл. И это при том, что в какой-то момент второй мадридский клуб очутился в настоящей яме, а увольнение с тренерского поста Диего Симеоне казалось делом пары недель. Однако, когда «Атлетико» из ямы выбрался, играл он ничуть не хуже не только «Реала», но и «Барселоны». По итогам отдельно взятой второй половины чемпионата избавившийся от проблем и разогнавшийся мадридский клуб опередил ее на пять очков, а лето, между прочим, его нисколько не ослабило.

Алексей Доспехов

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