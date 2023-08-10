В рамках КРТ в Курске планируется построить более 117 тысяч кв.м жилья

Более 117 тыс. кв. м жилья планируется построить в Курске в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), реализация которой должна начаться в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что жилье будет возводиться на трех участках: на улице Дубровинского появится 50,2 тыс. кв. м, на улице Агрегатной — 45,4 тыс. кв. м., в Промышленном переулке — 22 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что на территории между улицей Менделеева и 1-м Промышленным переулком в Курске в рамках реализации программы КРТ поселят 860 человек, планируется организация 254 машиномест. Стоимость проекта, как говорил губернатор Роман Старовойт, может составить 2,5 млрд руб., 300 млн руб. из которых пойдут на строительство коммунальной и социальной инфраструктуры. Также вторым этапом может пойти расселение расположенных рядом ветхих домов.

Для реализации этого проекта облправительство решило «срочно пересмотреть» планы по реконструкции ТЭЦ-1 в микрорайоне Волокно, без которой здесь нельзя будет построить жилье из-за отсутствия подачи тепла.

В правительстве региона добавили, что за первые шесть месяцев 2023 года в Курской области было построено 293,2 тыс. кв. м жилья или 45,1% от годового плана в 650 тыс. кв. м.

«Лидирующие позиции среди районов Курской области занимает Курский, где введено в строй более 71,7 тыс. кв. м жилья. Также в числе муниципальных образований, где активно строят, Железногорский и Суджанский районы. Там введено более 8,7 тыс. и 6,4 тыс. кв. м жилья соответственно»,— рассказали власти.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте