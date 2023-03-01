В Курске власти «срочно» скорректируют планы по реконструкции ТЭЦ в микрорайоне Волокно

Губернатор Курской области Роман Старовойт на совещании облправительства поручил срочно пересмотреть планы по реконструкции ТЭЦ-1 в микрорайоне Волокно. Глава региона заявил об этом после доклада о перспективных участках под комплексное развитие территорий (КРТ).

Одна из таких площадок находится в микрорайоне и ограничена улицей Менделеева и 1-м Промышленным переулком. Участок занимает 2,1 га, под жилую застройку планируется отдать 1,7 га. Общая площадь может составить 22,5 тыс. кв. м, а население достичь 860 человек. Также здесь планируется 254 машиноместа. Стоимость проекта может составить 2,5 млрд руб. из которых 300 млн пойдут на строительство социальной и коммунальной инфраструктуры. Кроме того, вторым этапом может пойти расселение расположенных рядом ветхих домов. Переговоры по проекту идут с несколькими застройщиками, названия компаний не раскрываются.

Роман Старовойт пояснил, что без реконструкции ТЭЦ здесь физически невозможно будет построить жилье, так как не будет подачи тепла. «Вчера в порыве страсти жители предлагали отказаться от централизованной подачи тепла, перейти на дровяное или угольное отопление домов. Мы не можем на это пойти ни в коем случае, понимаю, что это были эмоциональные высказывания. Прошу срочно рассмотреть альтернативные варианты реконструкции ТЭЦ и обеспечения теплом всего этого района, учитывая и выход из эксплуатации нескольких котлов в ближайшие несколько лет. Мы не можем оставить без тепла жителей и промышленность», — рассказал господин Старовойт. По его словам, вопросы требует «экстренного решения», к которому власти должны приступить на следующей неделе.

О модернизации ТЭЦ-1 стало известно 28 февраля во время встречи с жителями микрорайона, которые выступили против строительства холдингом «Куйбышевазот» производства аммиачных удобрений за 75 млрд руб. в микрорайоне Волокно. Активисты опасаются «экологической катастрофы» и собирают подписи за отмену проекта. Губернатор Роман Старовойт обещает «стоять на защите экологии», а городские депутаты уже принимают решения, необходимые для реализации планов инвестора. В «Куйбышевазоте» не исключают переноса проекта в другой регион.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Будьте удобры».

Александр Прытков

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