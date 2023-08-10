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Умер советский и российский космонавт Александр Викторенко

На 77-м году жизни умер советский и российский космонавт Александр Викторенко, сообщили «РИА Новости» в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Юрия Гагарина.

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Причины смерти космонавта и дата его похорон не уточняются. Отмечается, что до последнего времени Александр Викторенко проживал в Звездном городке в Московской области.

В отряде космонавтов господин Викторенко состоял в 1978–1997 годах. На счету космонавта шесть выходов в открытый космос общей продолжительностью около 20 часов. В ходе одного из выходов в открытый космос участвовал в испытании установки для перемещения космонавтов, также известной как «космический мотоцикл». Всего в космосе Александр Викторенко в общей сложности пробыл почти 490 суток.

Александр Кислов

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