На 77-м году жизни умер советский и российский космонавт Александр Викторенко, сообщили «РИА Новости» в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Юрия Гагарина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Причины смерти космонавта и дата его похорон не уточняются. Отмечается, что до последнего времени Александр Викторенко проживал в Звездном городке в Московской области.

В отряде космонавтов господин Викторенко состоял в 1978–1997 годах. На счету космонавта шесть выходов в открытый космос общей продолжительностью около 20 часов. В ходе одного из выходов в открытый космос участвовал в испытании установки для перемещения космонавтов, также известной как «космический мотоцикл». Всего в космосе Александр Викторенко в общей сложности пробыл почти 490 суток.

Александр Кислов