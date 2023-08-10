В отношении нижегородского нацбола возбуждено дело о дискредитации армии

Административное дело о дискредитации российской армии завели в отношении нацбола Рамазана Сулейманова, отбывающего наказание в трудовом центре при ИК-20 в Нижегородской области за оскорбление судьи. Об этом сообщили в нижегородском отделении незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимновова».

Соратники Рамазана Сулейманова заявили, что к нему наведались сотрудники центра по борьбе с экстремизмом МВД и ФСБ. Поводом стала акция в поддержку бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (псевдоним Стрелков), обвиненного в призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета. 29 июля нацболы вывесили на Георгиевской башне нижегородского кремля баннер «Свободу Стрелкову!» и разбросали листовки с его биографией и требованием немедленно освободить арестованного.

Рамазан Сулейманов оказался в УФИЦ исправительной колонии после того, как отказался исполнять приговор суда, отправившего его на принудительные работы. С началом спецоперации на Украине нацбол отправился на Донбасс, а по возвращении суд решил отправить его в колонию, поскольку осужденный уклонился от исполнения наказания. Однако прокуратура отменила это решение через суд, который вновь отправил нацбола работать. Рамазан Сулейманов заявил, что ему «проще отсидеть, чем работать на государство». 1 августа он уехал в трудовой центр при ИК-20 в поселке Высокая гора.

Владимир Зубарев