Cadillac представил электрокроссовер Escalade IQ

Компания Cadillac представила серийный кроссовер Escalade IQ с электрической силовой установкой.

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Новинка технически унифицирована с возрожденным GMC Hummer EV — в основе лежит платформа Ultium, полностью независимая пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами Magnetic Ride 4.0 и полноуправляемое шасси с режимом Cadillac Arrival Mode, в котором все колеса разворачиваются в одну сторону и позволяют пикапу ехать боком. В оснащение также входит полуавтопилот Super Cruise.

Cadillac Escalade IQ оснащен двухмоторной силовой установкой мощностью 690 л.с., которую краткосрочно в режиме Velocity Max можно увеличить до 760 л.с. Батарея на 200 кВт·ч обеспечивает запас хода без подзарядки до 725 км. Новинка доступна в двух версиях — Luxury (с хромированным декором кузова) или Sport (с черной отделкой) — с трехрядным салоном и вместительностью до семи человек.

Новый электромобиль получил 55-дюймовую приборную панель, состоящую из двух экранов, сенсорный дисплей на центральной консоли, проекционный дисплей, камеру ночного видения, а также бортовую электронику на основе операционной системы Linux с фирменной графической оболочкой Ultifi. В качестве опции доступен салон повышенной комфортности с раздельными креслами с раскладными столиками на втором ряду, персональными экранами с разъемами HDMI и акустикой AKG с 40 динамиками.

Выпуск Cadillac Escalade IQ наладят в Детройте на заводе Factory Zero. Продажи электромобиля начнутся в конце 2024 года, а стоимость модели в США составит от $130 тыс.

Максим Вершинин

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