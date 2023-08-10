На бюджетные места в вузы Петербурга поступили почти 30 тыс. первокурсников

На обучение по программам бакалавриата и специалитета в государственные вузы Санкт-Петербурга в этом году принято более 29 тысяч абитуриентов. Такие данные 10 августа представили в городской администрации.

По отдельной квоте для военнослужащих и детей участников боевых действий на Украине в вузы города принято более 800 человек. По каждому направлению для них было выделено 10% от общего числа бюджетных мест, уточнили в Смольном.

Уточняется, что наибольшей популярностью у данной категории абитуриентов пользуются технические специальности. Их выбрали 299 человек. Также молодые люди отдают предпочтение медицине и IT-сфере, сфере управления, творческим направлениям и педагогике. Более десяти абитуриентов избрали для себя спортивную карьеру.

Также более 1 тыс. первокурсников приняты в вузы по особой квоте для людей с инвалидностью, а также для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Ъ-СПб» писал, что в начале августа петербургские вузы завершили приемную кампанию.

Также сообщалось, что в 2023 году почти все вузы Петербурга резко увеличили стоимость платного обучения.

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