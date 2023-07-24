Петербургские вузы резко увеличили стоимость платного обучения

Почти все вузы Петербурга резко увеличили стоимость платного обучения в 2023 году, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные Минцифры. Сохранили уровень цен лишь Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова и Академия русского балета имени А.Я. Вагановой, а в Гуманитарном университете профсоюзов средняя стоимость обучения смогла понизиться.

Сильнее всего обучение подорожало в Горном университете, цена на один год обучения там выросла с 400 до 600 тыс. рублей. Самой дорогой в городе специальностью стал «международный менеджмент» в СПбГУ со стоимостью в 600,6 тыс. рублей в год. В подавляющем большинстве петербургских вузов цены поднялись в среднем на 10-30 тыс. рублей.

Наиболее востребованными у абитуриентов в 2023 году стали СПбГУ, Политех Петра Великого, Педагогический университет им. А. И. Герцена, ЛЭТИ и Первый медицинский университет. Самыми востребованными специальностями при этом остаются IT (34%), инженерные профессии (22%), медицина и фармацевтика (14%), военное дело (11%) и экономика (5%).

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте