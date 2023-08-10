В Эквадоре объявлено ЧП после убийства кандидата в президенты

Действующий президент Эквадора Гильермо Лассо объявил режим чрезвычайного положения республиканского масштаба. Решение принято на фоне убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.

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«На данный момент вооруженные силы мобилизованы на всей территории страны, чтобы гарантировать безопасность граждан, спокойствие в стране и демократические выборы 20 августа»,— сказал господин Лассо в обращении к гражданам (цитата по AFP).

Дата проведения президентских выборов остается прежней, сообщила глава национального избирательного совета страны Диана Атамаинт.

Господин Вильявисенсио был убит выстрелами в голову после завершения встречи с избирателями в одной из школ столицы Эквадора Кито. Еще девять человек были ранены. Один из нападавших погиб от ран, полученных при задержании.

Гильермо Лассо созвал досрочные выборы для роспуска парламента. Сам он не будет принимать в них участие.

Леонид Уварчев