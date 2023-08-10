СПбГАСУ построит спортивный комплекс на набережной Фонтанки

Главгосэкспертиза России дала положительное заключение на проект строительства шестиэтажного спортивного комплекса для студентов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета на набережной реки Фонтанки, сообщает пресс-служба ФАУ «Главное управление государственной экспертизы».

Здание построят во дворе общежития университета, которое расположено по адресу: набережная реки Фонтанки, 123/5. В учебно-спортивном комплексе будут проходить не только регулярные занятия, но и спортивные мероприятия.

Пресс-служба отмечает, что в СПбГАСУ действует 15 спортивных секций, среди которых бокс, кикбоксинг, самбо, баскетбол и волейбол, плавание и другие. В здании расположится бассейн на 4 дорожки, буфет, массажная комната, процедурная, медпункт, помещение с кардиотренажером. На прилегающей территории обустроят автостоянку на 8 мест, велопарковку, тротуары, газоны, установят малые архитектурные формы.

Генеральный проектировщик здания — ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт по жилищно-гражданскому строительству — ЛЕННИИПРОЕКТ».

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