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Коммерсантъ FM
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Замглавы МИД РФ Галузин обвинил Microsoft в работе «во вред» России

Microsoft оказывает поддержку Украине и действует против России, заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин. По его словам, американская корпорация помогает Киеву «под предлогом укрепления его киберобороны» и регулярно обвиняет Россию в организации «компьютерных атак на украинские ресурсы».

«Microsoft — одна из тех компаний, которые запятнали себя не только антироссийской риторикой, но и конкретными шагами во вред нашему государству»,— сказал господин Галузин ТАСС.

По мнению дипломата, «детище Гейтса послушно выстраивает свою деятельность в русле политических установок США». Он отметил, что американская компания не приводит доказательств причастности Москвы к атакам на украинские ресурсы и замалчивает факты «системных кибердиверсий против критической инфраструктуры России».

Microsoft остановила продажи новых продуктов в России в 2022 году после ввода российских войск на Украину. По данным «Ъ», российские представительства международных компаний и юрлица, не попавшие под санкции, получают предложения о продлении лицензии на софт американской корпорации.

Подробнее о присутствии компании на российском рынке — в материале «Ъ» «Microsoft предлагает продлевать».

Леонид Уварчев

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