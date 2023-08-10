В Ровненской области разрушена нефтебаза

Нефтебаза разрушена в Дубенском районе Ровненской области, сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль. По его словам, никто не погиб.

Господин Коваль заявил, что «Ровненщина столкнулась с массовой атакой беспилотниками». Ночью в регионе дважды действовала воздушная тревога: с 23:26 до 23:48 и с 3:09 до 4:21, следует из официальной карты оповещений. О других разрушениях не сообщается.

На месте разрушенной нефтебазы работают 45 спасателей, задействовано 14 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Ровненская область расположена на северо-западе Украины. Она граничит с Белоруссией.