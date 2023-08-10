Сыгравшего «Кузю» в «Универе» не пустили в Грузию

Российского актера Виталия Гогунского, который сыграл роль «Кузи» в сериале «Универ», не пустили в Грузию. Об этом сообщил директор актера Табриз Шахиди. Он предположил, что Виталия Гогунского не пустили в страну по политическим причинам.

«Он летит уже в Москву. Говорил с ним на взлетной полосе в Тбилисском аэропорту. Все в порядке. "Граница" не впустила его в Грузии. Причины очевидны — политические»,— рассказал его агент «РИА Новости».

Ранее канал Mash сообщил, что Виталий Гогунский должен был участвовать в съемках проекта в Грузии, но ему пришлось вернуться в Москву, поскольку его не пустили в страну.

Анастасия Ларина