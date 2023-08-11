Уже седьмой год подряд Русфонд участвует во всероссийской акции «Дети вместо цветов». Каждый год 1 сентября, когда в России отмечается День знаний, ученики дарят учителям вместо охапок цветов один красивый букет от всего класса, а сэкономленные деньги жертвуют на лечение тяжелобольных детей.

За все время участия в акции читатели Русфонда перевели в помощь нашим подопечным свыше 15,7 млн руб. Эти деньги спасли десятки жизней. В проекте участвовали дети, родители и учителя более чем 1200 школ из всех регионов России, а также нескольких школ США, Германии, Швейцарии, Испании, Литвы. Узнать подробнее о сборах по годам и о детях, которым вы помогли, можно на странице проекта на сайте Русфонда — rusfond.ru/flowers. Присоединиться к акции в этом году тоже можно на нашем сайте.

В 2022 году во время акции было собрано около 2,5 млн руб., удалось помочь 52 детям. Как и всегда, больше половины заявок на участие поступило из Москвы и Московской области — около 54%, сумма собранных средств — более 1,3 млн руб. Затем идут Санкт-Петербург и Ленинградская область, где в общей сложности собрали 280 тыс. руб. Тройку лидеров замыкает Екатеринбург с 110 тыс. руб. Также стоит отметить активность Воронежа, Краснодара и Самары.

Родителям детей-участников было приятно получить в Русфонде сертификаты, свидетельствующие о пожертвовании ко Дню знаний, их потом вручали классным руководителям и воспитателям детских садов. И родители, и дети передавали пожелания ребятам, которым помогли, мы эти пожелания сохраняем. Вот, к примеру, что написали участники акции из школы №4 Городца Нижегородской области: «Мы, дети и родители, очень хотим, чтобы наше посильное участие помогло спасти жизнь или здоровье маленького Человека». А вот что мы получили от родителей учеников петербургского лицея №470: «Огромная благодарность вашему фонду за такую прекрасную акцию. К сожалению, получилось собрать не очень большую сумму, но мы искренне надеемся, что она поможет!» Эта сумма очень и очень помогла. Спасибо вам!

Бывает, участники акции перечисляют пожертвования на одну из программ помощи Русфонда, например «Русфонд.ДЦП» или «Русфонд.Сердце», либо передают средства на сам проект «Дети вместо цветов», но чаще всего классы собирают целенаправленно на конкретного ребенка.

В 2022 году произошла трогательная история: школьники из Москвы собрали средства на вертикализатор для Снежаны Овчинниковой из Бердска и отправили ей посылку с рисунками и добрыми словами. Снежана с мамой повесили рисунки над кроватью девочки, записали для ребят видеописьмо с благодарностью и передали его через руководителя бюро Русфонда в Новосибирской области Екатерину Кузнецову. У Снежаны врожденная мышечная дистрофия, она учится дома. Благодаря ребятам из 3 «Е» класса московской школы №1034 у нее не только появился вертикализатор, но и остались добрые воспоминания.

А вот еще один пример. Школьники, участвовавшие в акции, передали через Русфонд пожелание 15-летней Лене Канунниковой из Воронежской области (у девочки был сколиоз): «На лечение Леночке от ровесников из Москвы. Здоровья, сил, хорошей реабилитации, успехов в учебе!» Дорогие ребята! Лену успешно прооперировали благодаря вашей помощи, и теперь боли в спине ее не беспокоят.

Присоединяйтесь к акции Русфонда «Дети вместо цветов — 2023»! Вместе мы поможем спасти жизнь и здоровье многим детям.

Анжела Малахова, интернет-маркетолог Русфонда