Из свежей почты

Соня Радостева, 9 лет, детский церебральный паралич, спастический тетрапарез, требуется лечение. 157 827 руб.

Внимание! Цена лечения 245 827 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 70 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 18 тыс. руб.

У Сони после рождения случилось кровоизлияние в мозг, началась гидроцефалия. Ей диагностировали спастический тетрапарез, ДЦП. Курсы реабилитации позволили ей переворачиваться, сидеть с опорой, шагать с поддержкой. Но в пандемию все курсы прервались — и дочка опять даже стоять не может. Врачи рекомендуют высокотехнологичное лечение и реабилитацию. Мы обратились в Институт медтехнологий (ИМТ, Москва), но оплатить лечение не в состоянии: живем вдвоем на пенсию и пособие. Помогите! Любовь Радостева, Челябинск

Невролог ИМТ Елена Малахова: «Соня нуждается в госпитализации для укрепления мышц, коррекции их тонуса, увеличения двигательной активности и объема движений, развития мелкой моторики и речи».

Миша Ключников, 1 год, врожденная расщелина мягкого нёба, требуется операция. 143 215 руб.

Внимание! Цена операции 402 215 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 240 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ивтелерадио» соберут 19 тыс. руб.

Миша родился с расщелиной мягкого нёба. Ему трудно есть: жидкая еда вытекает через нос, малыш давится. Он легко простужается, дефект мешает ему учиться говорить. По словам врачей, расщелину надо закрыть побыстрее, пока ткани нёба эластичны, не то будут проблемы из-за рубцевания шва. Но госквоты на год закончились, а цена операции для нас заоблачная. Прошу, помогите! Анастасия Коновалова, Ивановская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Мише необходима реконструктивная операция по закрытию расщелины нёба. После восстановления анатомической структуры нёба челюстно-лицевая система и речевой аппарат будут правильно развиваться».

Селима Аласханова, 12 лет, последствия кровоизлияния в мозг, требуется реабилитация. 154 239 руб.

Внимание! Цена лечения 547 239 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 370 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Вайнах» соберут 23 тыс. руб.

В 2021 году у Селимы после ковида случилось кровоизлияние в мозг. Ей провели трепанацию черепа, удалили гематому. Два с половиной месяца дочь была в коме. Когда пришла в себя, не могла говорить и двигаться. Проходила реабилитацию в клиниках Москвы и Грозного. Сейчас Селима ходит шатаясь, движения скованны, координация нарушена. Врачи рекомендует реабилитацию в подмосковном центре «Три сестры», но лечение мне не оплатить, я одна содержу детей. Надеюсь на вашу помощь! Зайдат Арземеева, Чеченская Республика

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Дмитрий Сумин (д. Райки, Московская обл.): «Мы займемся проблемами Селимы комплексно, с участием эрго- и физических терапевтов, логопеда и нейропсихолога. Планируем улучшить подвижность конечностей, координацию движений, восстановить функцию глотания, навыки самообслуживания».

Ашура Магомедова, 2 года, острый миелобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга, требуется подбор и активация родственного донора. 138 502 руб.

Внимание! Цена подбора и активации донора 356 502 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Дагестан» соберут 18 тыс. руб.

В семь месяцев я заметила у Ашуры какое-то образование слева на виске. Врачи взяли анализы и заподозрили неладное. В Москве поставили неутешительный диагноз: лейкоз. Химиотерапию дочка переносила тяжело. А в апреле этого года возник рецидив. Теперь поможет только пересадка костного мозга. Для нее нужно выбрать, кто из нашей семьи подходит как донор. Государство подбор донора не оплачивает, а мы такую сумму не соберем. Пожалуйста, помогите! Анжила Магомедова, Дагестан

Трансфузиолог Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Ашуре по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга. Мы планируем провести ее от родственного донора. Его подбором и активацией занимается Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

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