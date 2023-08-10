Следствие вступило в реакцию

В споре прокуратуры и владельцев АО «Метафракс Кемикалс» вокруг принадлежности имущества предприятия произошел новый поворот. Как следует из документов Арбитражного суда Пермского края, где надзорный орган пытается добиться передачи акций общества государству, правоохранительные органы возбудили уголовное дело «в отношении управляющего 100% акций» ответчика. По данным “Ъ”, дело было возбуждено следственными органами МВД по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц. Ранее суд в рамках обеспечительных мер запретил сделки с акциями АО, а затем арестовал имущество «Метафракс Кемикалс». 7 августа арест был наложен и на денежные средства общества. В управляющей компании завода считают, что меры приводят к существенным затруднениям в работе производства.

Информация о возбуждении уголовного дела «в отношении управляющего 100% акций "Метафракс Кемикалс"» содержится в определении Арбитражного суда Пермского края, который рассматривал очередное ходатайство Генпрокуратуры о наложении обеспечительных мер. По данным “Ъ”, уголовное дело возбуждено следственными органами МВД в отношении неустановленных лиц по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 149 УК РФ) с имуществом АО «Метафракс Кемикалс». Источники утверждают, что в результате контроль над ним якобы незаконно получили зарубежные структуры.

Напомним, Генпрокуратура считает, что имущество завода должно принадлежать государству, поскольку его приватизация в 90-х годах была проведена незаконно. Для этого требовалось решение федеральных, а не региональных властей.

В начале месяца надзорный орган обратился в арбитраж с иском об «изъятии из чужого незаконного владения» обыкновенных акций, принадлежащих АО «Метахолдинг», АО «Тольяттихимбанк» и ООО «Метафракс Трейдинг». По версии заявителя, приватизация правопредшественника «Метафракс Кемикалс» — ГПО «Метанол» — в 1992–1993 годах была произведена незаконно. Представители ответчиков и третьих лиц настаивают на законности приватизации и готовы представить все подтверждающие документы.

Сейчас акциями АО «Метафракс Кемикалс» управляет основанное в прошлом году ООО «УК "Метафракс Групп"». По данным СПАРК, на лето прошлого года общество на 99,99% контролировалось АО «Метахолдинг», которое было зарегистрировано в 2016 году. Возбуждение уголовного дела представители управляющей компании не комментируют.

Уголовное расследование стало одним из доводов ходатайства Генпрокуратуры о наложении обеспечительных мер в виде ареста денежных средств на счетах АО «Метафракс Кемикалс». Также заявитель настаивал, что они необходимы для обеспечение бесперебойной работы завода. Ранее Генпрокуратуре удалось добиться принятия определений о запрете сделок с акциями общества и ареста его движимого и недвижимого имущество. «Новый пакет» ограничительных мер предполагает запрет на проведение большинства операций с деньгами завода. Исключение составляют предусмотренные законодательством выплаты сотрудникам, оплата налогов, сборов и коммунальных услуг, а также расчеты с контрагентами для обеспечения производственно-хозяйственной деятельности завода. Представители ответчиков просили прокуратуре отказать. По их мнению, ограничения ставят под угрозу нормальное функционирование предприятия. «В связи с обеспечительными мерами компания испытывает существенные затруднения, однако намерена продолжать текущую производственно-хозяйственную деятельность с соблюдением ограничений, утвержденных судом»,— пояснили “Ъ” в ООО «УК "Метафракс Групп"».

Дмитрий Астахов, Пермь