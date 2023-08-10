Корпоративные пенсии не ждут сотрудников

Как следует из данных опроса работодателей компанией «Технологии доверия», с 2014 года в РФ сократилось число компаний, которые предоставляют своим сотрудникам корпоративные пенсионные программы. Почти половина опрошенных предприятий не планируют внедрять их и в ближайшем будущем. Впрочем, как считают эксперты, интерес работодателей к этому элементу социального пакета все же может вырасти из-за конкуренции за сотрудников на рынке труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С 2014 года в РФ сократилось число компаний, у которых есть корпоративные пенсионные программы (КПП), фиксирует «Исследование в области корпоративных пенсионных программ» за 2023 год, проведенное консалтинговой компанией «Технологии доверия» (бывший PwC). В нем приняли участие более 100 российских компаний из разных отраслей. Напомним, по данным Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), в РФ негосударственную пенсию формируют около 6 млн человек, большая часть из них — участники корпоративных пенсионных программ (3,8 млн человек) на стадии формирования выплат (формируют 2,4 млн человек, получают 1,4 млн).

Почти десятилетие назад доля компаний, в которых есть корпоративные пенсии, составляла 39% — теперь же она сократилась до 33%. В то же время несколько выросла доля тех, кто планирует внедрять КПП (с 9% до 12%). Для большинства опрошенных предприятий этот вопрос, впрочем, неактуален (52% не планируют запуск таких программ). В итоге основная масса корпоративных пенсионных программ в РФ сохраняется далеко не первый год — по данным респондентов, большинство компаний, внедривших КПП, сделали это более 15 лет назад (38%) или в интервале от 10 до 15 лет включительно (28%). По словам главы НАПФ Сергея Белякова, в последние годы от них могли отказываться в первую очередь небольшие предприятия в регионах — из-за растущей финансовой нагрузки и других расходов. «Об этом свидетельствует сокращение числа малых региональных НПФ»,— отмечает он.

В большинстве компаний участвовать в корпоративных пенсионных программах могут сотрудники, которые проработали там три—пять лет (62%). При этом в 73% компаний в КПП могут принимать участие все категории сотрудников, кроме иностранцев. Средний возраст участников таких программ попадает в диапазон 40–45 лет (36% компаний), а также 35–40 и 45–50 (по 18% в обоих случаях) при среднем стаже работы в компании более пяти лет. Наибольшая часть респондентов назвала в качестве администратора программы один НПФ (77%), еще 10% работают со страховыми компаниями, 8% управляют программами самостоятельно. При этом 91% компаний, привлекающих внешних провайдеров, удовлетворены их работой.

Среди ключевых целей внедрения КПП респонденты отмечают удержание и мотивацию сотрудников (21%), поддержание имиджа социально значимой компании (21%), а также обеспечение условий для безболезненного ухода на пенсию сотрудников старшего возраста (18%). В то же время компании все больше рассматривают КПП как имиджевый ход (в том числе в рамках ESG-стратегий) — 21% всех респондентов указали в качестве причины внедрения программ именно поддержание имиджа социально значимой компании. По результатам исследования 33% компаний, внедривших КПП, имеют выплаты за выслугу лет, 13% — специальные условия для работающих пенсионеров, а 10% сохраняют ДМС ушедшим на пенсию сотрудникам.

В перспективе с учетом состояния рынка труда внедрение КПП может вновь стать популярным — как отмечает налоговый партнер «Технологий доверия» Карина Худенко, прирост программ в начале 2000-х годов был обусловлен высокой конкуренцией за сотрудников. О возвращении к дефицитному рынку труда в РФ “Ъ” уже писал ранее (см., например, “Ъ” от 3 августа). «Тренд будут задавать крупные российские компании. Если у них будет возможность повышать зарплаты и премии и одновременно дополнять корпоративный пакет пенсионной программой, достигая поставленных целей по социальной ответственности и финансовому благополучию сотрудников, то пенсионные программы будут и дальше развиваться»,— говорит она.

Анастасия Мануйлова