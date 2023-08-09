В Ставропольском крае загорелся вещевой склад на территории воинской части

В воинской части на улице Лермонтова в Георгиевске Ставропольского края начался пожар на вещевом складе. Площадь возгорания составляет 300 кв. м. Об этом сообщил глава округа Андрей Зайцев.

Пресс-служба администрации округа опубликовала фотографию, на которой виден столб плотного черного дыма, поднимающийся с территории части. Telegram-канал RusNews опубликовал видео с места пожара. На нем видно, как из-под кровли вырывается пламя, неподалеку от горящего здания стоит военная техника.

В тушении участвуют Георгиевская и Горячеводская пожарные службы. Информации о погибших и пострадавших нет. По данным из открытых источников, в Георгиевске расположен 92-й инженерный склад и воинская часть № 29235.

Олеся Павленко