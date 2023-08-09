Велосипедист, которого насмерть сбил краснодарский судья, не был пьян

Даниил Юханов, которого три года назад сбил судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский, не был пьян. Этот факт на очередном заседании суда подтвердили свидетели. Рассмотрение дела продолжается в Ростовском областном суде, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Адвокатского бюро «Правовой статус».

По словам адвоката, управляющего партнера АБ «Правовой статус» Алексея Иванова, 9 августа в суде допросили свидетелей, участвующих в производстве исследований по уголовному делу: заведующую лабораторией ГБУЗ «Наркологический диспансер» Краснодарского края, где проводилось исследование биоматериала на наличие алкогольного опьянения, и эксперта, участвующего в производстве судебно-медицинского исследования.

На вопросы, касающиеся алкогольного опьянения погибшего, свидетели ответили отрицательно. Согласно клиническим рекомендациям «Острая интоксикация психоактивными веществами», состояние легкого алкогольного опьянения начинается от 0,5 промилле, а у Юханова было обнаружено 0,47 промилле.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», ДТП произошло в апреле 2020 года — автомобиль Toyota Land Cruser Юрия Захарчевского сбил 29-летнего Данила Юханова. Мужчина ехал на велосипеде в аптеку. После аварии внедорожник покинул место происшествия. Спустя пять месяцев, проведенных в больницах, потерпевший скончался. У мужчины остались маленький сын и беременная жена.

Уголовное дело по факту ДТП возбудили спустя полгода, все это время господин Захарчевский фигурировал в нем как свидетель и продолжал работать в статусе судьи. 28 января 2022 года квалификационная коллегия Краснодарского краевого суда прекратила полномочия Юрия Захарчевского по его письменному заявлению.

Как рассказал Алексей Иванов, в суде оценивался характер причиненных телесных повреждений. По словам допрошенного эксперта, то, что Данил выжил после ДТП и продолжал бороться за жизнь, является «уникальным случаем, которое можно рассматривать как чудо, с такими телесными повреждениями выжить невозможно». Эксперт подчеркнула, что была проведена «филигранная операция, врачи добились улучшения, к сожалению, чуда не случилось». После операций у Данила стала развиваться полиорганная недостаточность, в результате чего он скончался.

Позиция господина Захарчевского не изменилась. «Ъ-Кубань» ранее писал, что, по версии экс-судьи, Дмитрий Юханов в нетрезвом состоянии двигался по встречной полосе и умер не от столкновения с его джипом, а в результате неудачной операции в больнице.

«Мы намерены бороться не только за справедливое судебное решение, но и за доброе имя Данила, в том числе от любых неуместных попыток представить его в неприглядном и непристойном виде»,— сказал Алексей Иванов.

Маргарита Синкевич

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