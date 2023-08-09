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Коммерсантъ FM
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США ввели санкции против «Белавиа» и еще четырех белорусских компаний

Минфин США внес в санкционный список восемь физических и пять юридических лиц из Белоруссии. Среди них — государственная авиакомпания «Белавиа» и Минский завод гражданской авиации. Под ограничение также попало воздушное судно. Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Среди юридических компаний в санкционный список также внесли департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии, Белорусский металлургический завод, а также зарегистрированную в Майами Bel Kap Steel, которая связана с Белорусским металлургическим заводом. Среди физлиц под ограничения попали восемь граждан Белоруссии, гражданин России и три гражданина Мексики.

Олеся Павленко

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