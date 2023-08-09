Загрузка отелей в Петербурге в июле выросла на 6%

Загрузка гостиниц всех категорий в Санкт-Петербурге в июле 2023 года составила 83%, что на 6% больше, чем за аналогичный месяц 2022 года. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

По данным аналитиков, наибольший прирост постояльцев ощутили отели категории «3 звезды» — рост загрузки составил до 20-22% по сравнению с июлем прошлого года. По отелям категории «4-5 звезд» прирост составил 7-9%.

Одна из причин таких показателей в Смольном назвали «небольшую долю в структуре турпотока гостей из-за рубежа, на которых прежде приходилось до 70% загрузки гостиниц высокого сегмента». Доля иностранных туристов в городе составляет около 4% от общего турпотока.

В общей сложности в первом полугодии Петербург посетило более 4 миллиона туристов— на 10% больше, чем за тот же период 2022 года.

Как писал «Ъ-СПб», в конце июля Петербург уступил Москве и Сочи по загрузке гостиниц. В консалтинговой компании Nikoliers подсчитали, что по итогам I квартала 2023 года петербургские отели были загружены на 54%, а в столице и в Сочи — на 60%.

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