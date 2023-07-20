Петербург уступил Москве и Сочи в загрузке гостиниц

Среднерыночная загрузка гостиниц Санкт-Петербурга оказалась ниже, чем в Москве и Сочи, подсчитали в консалтинговой компании Nikoliers.

По данным компании, петербургские отели были загружены на 54%, а в столице и в Сочи — на 60%.

По итогам I квартала сильнее всего качественные отели были загружены в Москве (63,9%), в Сочи и Петербурге показатель был ниже (54% и 49,2%). В пиковый сезон показатели существенно меняются — так, заполняемость гостиниц в Москве и Петербурге может увеличиваться на 20-50%, а в Сочи преодолевать планку в 90%.

Согласно оценкам аналитиков, этим летом средняя стоимость номера в Петербурге составит 7,5 тысяч рублей, что на 36,3% больше, чем в Москве, и на 16,9% меньше, чем в Сочи.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», основными клиентами петербургских отелей категории «пять звезд» в 2023 году стали гости из Москвы. По мнению отельеров, Петербург стал для россиян «направлением выходного дня». Тенденция наметилась еще в 2020 году и укрепилась в 2022-м.

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