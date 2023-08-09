Нижегородского полицейского обвинили в бездействии при избиении задержанного

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении полицейского Ильи Соколова, который видел, как его коллега Александр Гутов бьет задержанного электрошокером, но ничего не предпринял. Об этом сообщила Команда против пыток (КПП, ранее «Комитет против пыток», был признан иностранным агентом, но затем исключен из реестра).

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Правозащитники добивались возбуждения дела несколько месяцев. Юристы обжаловали отказ регистрировать сообщения о преступлении. Следователь объясняла это тем, что полицейского уже привлекли к дисциплинарной ответственности, рассказали в КПП.

Нетрезвого Александра Шарфутова задержали в октябре 2022 года и доставили в отдел полиции Выксы. Мужчину посадили в камеру, он замерз и стал стучать ногами в дверь, чтобы попросить одеяло. Однако, по его словам, полицейские лишь сильнее включили вытяжку, а когда задержанный вновь стал стучаться, дежурный Гутов стал бить его шокером. Инцидент попал на камеры наблюдения, лейтенанта уволили из полиции и возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением пытки (ч. 4 ст. 286 УК)..

Елена Ковалева