Полицейского в Выксе уволили после жалобы задержанного на избиение

Житель Выксы Александр Шарфутов пожаловался на избиение в отделе полиции после задержания. Случившееся попало на записи камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело, лейтенант уволен из полиции, сообщила Команда против пыток (КПП, прежде работала как Комитет против пыток, но организацию признали НКО-иноагентом).

Полицейские задержали нетрезвого Александра Шарфутова 15 октября, когда он возвращался от друга, и увезли в отделение, где тот пробыл всю ночь. Задержанный рассказал КПП, что в камере было холодно, поэтому он начал стучать ногами в дверь, чтобы привлечь внимание и попросить одеяло или куртку. Но дежурный полицейский только сильнее включил вытяжку. Когда Александр Шарфутов постучал в дверь второй раз, по его словам, в камеру зашел дежурный и начал бить его электрошокером по лицу и телу, из раны под правым глазом пошла кровь.

На следующий день задержанного привезли в суд Выксы, где он рассказал об избиении. Туда вызвали скорую помощь. Александра Шарфутова арестовали на пять суток из-за нахождения в общественном месте в нетрезвом виде. 19 октября он подал заявление о преступлении. Полицейский написал на него встречное заявление о применение силы в отношении представителя власти, но получил отказ в возбуждении уголовного дела.

Елена Ковалева