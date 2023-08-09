Каролина Возняцки не растеряла победный навык

Главным событием стартового раунда Omnium Banque Nationale presente par Rogers — проходящего в Монреале состязания категории 1000 Женской теннисной ассоциации (WTA) c призовым фондом $2,7 млн, стало возвращение экс-первой ракетки мира 33-летней датчанки Каролины Возняцки. После продолжавшегося три с половиной года перерыва, связанного с рождением двоих детей, она не оставила шансов австралийке Кимберли Биррелл, занимающей 115-е место в мировой классификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теннисистка Каролина Возняцки

Фото: Reuters Теннисистка Каролина Возняцки

Фото: Reuters

Сообщив в конце июня о намерении возобновить карьеру, прерванную в начале 2020 года, Каролина Возняцки назвала своей главной целью успешное выступление на Олимпиаде 2024 года в Париже. И лишь потом уточнила, что вообще-то речь прежде всего идет о смешанном разряде. Ясно, что в одиночке 33-летней матери двоих детей будет непросто рассчитывать на медаль, а вот в миксте шансы выше, поскольку в Дании недавно появился Хольгер Руне — молодой теннисист, который, судя по всему, надолго застолбил за собой место в мировой элите.

Однако первый матч, проведенный Возняцки в Монреале, показал, что она вполне конкурентоспособна и в одиночном разряде.

На старте датчанка встречалась с австралийкой Кимберли Биррелл, занимающей 115-е место в мировой классификации. Эта 25-летняя теннисистка еще никогда не входила в первую сотню, но квалификацию канадского «мастерса» прошла весьма уверенно, обыграв двух более известных соперниц — соотечественницу Дарью Сэвилл и Юлию Путинцеву из Казахстана, которые в свое время родились в Москве и выступали за Россию.

Тем не менее Каролина Возняцки выиграла у Биррелл довольно легко, примерно за полтора часа, отдав в каждой из партий по два гейма. Действуя в своей фирменной манере от обороны с резким переходом в контратаку, она допустила в два с лишним раза меньше невынужденных ошибок.

«Признаться, я совершенно не знала, на что сегодня рассчитывать,— сказала после победы Возняцки, отсутствие которой на турнирах WTA продолжалось 1293 дня.— Но нахожусь в полном восторге от того, что спустя столько времени смогла провести матч на таком турнире и выиграть его». Очевидно, что организаторы Omnium Banque Nationale presente par Rogers не прогадали, выделив датчанке wild card. Ведь во втором круге встреча с участием Каролины Возняцки привлечет еще больший интерес, поскольку ее соперницей будет недавняя чемпионка Wimbledon 10-я ракетка мира чешка Маркета Вондроушова, переигравшая египтянку Майяр Шериф.

«Маркета показала невероятный теннис на Wimbledon, выбралась там из весьма жестких ситуаций, но смогла сохранить нервную энергию для финала,— отметила Возняцки.— К тому же она левша, но мне нечего терять. Я собираюсь выйти на корт и получить удовольствие вне зависимости от того, как будут развиваться события».

Вышли в 1/16 финала монреальского турнира и три россиянки. Дарья Касаткина и Анна Блинкова теперь выяснят отношения между собой, а Людмила Самсонова, переигравшая в трех партиях лидера парного рейтинга WTA чешку Катерину Синякову, встретится с китаянкой Чжэн Цинвэнь.

Евгений Федяков