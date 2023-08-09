«Аэрофлот Техникс» первым в России заменил стойки шасси на Boeing 777

Провайдер технического обслуживания и ремонта «Аэрофлот Техникс» (входит в группу «Аэрофлот») заменил стойки шасси на самолете Boeing 777. Эту процедуру впервые провели на территории России, сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

Отмечается, что работы выполнялись в ангарном комплексе в аэропорту Шереметьево. Пресс-служба сообщила, что замена стоек шасси на Boeing 777 проводится каждые 10 лет или каждые 20 тыс. летных циклов в зависимости от того, что наступит раньше. Работы проводились на протяжении двух недель. На самолет установили полный комплект стоек — носовую и две основные. После этого была успешно проведена проверка работы шасси. Сейчас воздушное судно уже приступило к полетам, сообщает «Аэрофлот».

В конце февраля ЕС ввел санкции против российской авиаотрасли, которые лишили российские авиакомпании возможности использовать европейские самолеты. Новые поставки, а также техобслуживание и страхование всех бортов были запрещены, а сданные в лизинг самолеты по старым контрактам должны были быть возвращены лизингодателю в течение месяца. В декабре российское правительство разрешило регистрацию прав на самолеты иностранным «дочкам» российских компаний. Позднее «Аэрофлот» выкупил 10 дальнемагистральных самолетов Boeing 777-300ER у ирландской лизинговой компании.

Как выяснил «Ъ» в конце июля, минимум пять российских авиакомпаний получили разрешения на страховое урегулирование с западными владельцами самолетов. Речь может идти примерно о 80–90 самолетах. Однако компании рискуют не успеть закрыть сделки в срок, поскольку Минтранс пока не определил критерии получения 300 млрд руб. из ФНБ, которые правительство планировало направить на выкуп самолетов. Из этой суммы треть, по данным «Ъ», уже потрачена на нужды «Аэрофлота», и другие перевозчики опасаются, что в итоге могут вообще не получить средств.

Подробнее — в материале «Спасение пролетающих».

Эрдни Кагалтынов