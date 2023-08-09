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Коммерсантъ FM
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Власти Казахстана приостанавливали доступ к сайту Yandex.kz

«Яндекс Казахстан» не открывался в Казахстане из-за «разделегирования». В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны сообщили, что работа домена Yandex.kz приостановлена из-за нарушения правил. Об этом сообщил казахстанский портал Nur. Сейчас работа домена восстановлена.

При попытке подключения к Yandex.kz с казахстанским IP появлялось сообщение «не удается получить доступ к сайту».

«С 9 августа 2023 года приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан»,— сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана в ответ на запрос Nur.

Позже в «Яндексе» сообщили РБК, что работа сервисов в Казахстане восстановлена. Там добавили, что ведут переговоры с властями страны, чтобы разработать необходимые решения в рамках требований законодательства Казахстана.

Олеся Павленко

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