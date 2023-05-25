Иск петербуржцев к Смольному об отмене закона о реновации вернули в первую инстанцию суда

Третий кассационный суд общей юрисдикции вернул на новое рассмотрение коллективный иск жителей Санкт-Петербурга к властям города с требованием отмены закона о комплексном развитии территории (КРТ), известном как «закон о реновации». Производство по нему горсуд прекратил еще осенью 2022 года.

«Суд на сегодняшнем заседании отменил определение Санкт-Петербургского городского суда от 1 ноября 2022 года и направил материалы на новое рассмотрение тем же судом в ином составе»,— приводит ТАСС сообщение пресс-секретаря суда.

Как сообщили подавшие иск активисты в своем Telegram-канале, их команда продолжит работу над делом.

«Это первая и очень значимая победа для нашего движения против КРТ, но до окончательной победы придется еще побороться»,— написали они.

Напомним, закон о реновации был принят Заксобранием Петербурга в июне 2022 года и приостановлен по инициативе губернатора Александра Беглова в сентябре. Основные споры вокруг закона связаны с определением критериев домов, подлежащих расселению, и самими условиями переселения. По букве закона гражданам не гарантировалось, что новое жилье будет находиться хотя бы в том же районе, где находилось старое и будет таким же по метражу.

Подробнее о петербургском законе о КРТ читайте в материале «Реновация в режиме заморозки».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте